總統：半導體面臨中國低價傾銷 盼全球供應鏈團結因應

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影片來源：中央社

（中央社記者張建中台北23日電）總統賴清德今天出席工研院舉辦的論壇時表示，半導體產業遭逢低價傾銷會導致創新無法持續，他勉勵廠商與國際合作。中國在鋼鐵、鋁、太陽能、顯示器和汽車等都低價傾銷，包括政府補助，造成許多問題，半導體同樣有這嚴重問題，如果不積極面對只會越來越來嚴重。

賴總統今天出席工研院舉辦的「全球半導體供應鏈夥伴論壇」時指出，今天是台北國際電腦展的最後一天，今年台北國際電腦展盛況空前，他代表國家感謝過去歷任政府推出正確政策，提供產業界發展，代表國家感謝業界數十年來如一日投入，產業發展才能有今天的成果。

賴總統說，半導體產業是一個產業鏈，台灣半導體在IC設計方面位居全球第3，晶圓製造是全球第1，先進製程部分全球市占高達90%以上，封裝測試也是全世界第1，不過台灣半導體產業只是全球半導體供應鏈的一部分。

總統表示，美國有材料、設備、技術，荷蘭有設備，艾司摩爾（ASML）是半導體先進製程最重要設備，日本有原料及設備，各國也有IC設計及行銷，光台灣的晶圓製造沒有辦法獨立撐起半導體產業，要全球半導體產業鏈串聯起來，才能持續不斷發展。

賴總統說，若一個原料沒辦法持續精進，產業鏈發展就可能斷鏈，會受到影響，因此全球產業鏈要共同合作，創造下世代更繁榮未來。

總統表示，台灣有半導體生產技術，是台灣在產業發展的優勢，台灣半導體產業對世界有責任，尤其對於未來世界發展進步，台灣有責任，台灣願意擔任人工智慧時代科技發展的支點。

賴總統說，半導體聽起來很先進，還是面臨低價傾銷問題，今年開出來的成熟製程產量以中國最大，中國在鋼鐵、鋁、太陽能、顯示器和汽車等都低價傾銷，包括政府補助，造成許多問題，半導體同樣有這嚴重問題，如果不積極面對只會越來越嚴重。

總統進一步強調，各國要共同合作，形成全球供應鏈夥伴，在積極面要團結合作，讓半導體產業持續發展，消極面，則要避免半導體產業遭逢任何一個國家低價傾銷，導致創新沒辦法持續，發展受到影響，他勉勵廠商與國際合作。

此外，未來全球智慧化時代，食、衣、住、行、育、樂都需要人工智慧投入，賴總統指出，除硬體以外，廠商也應投入軟體、生活應用，讓AI產業蓬勃發展，生活更好，產業更加創新。

賴總統說，政府會與業界合作建置法治，推出國家政策，在金融支持、稅賦鼓勵，在現有基礎之上，讓產業可以蓬勃發展。

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總統表示，政府會設立資料中心，國科會積極在全台灣建立資料中心。政府也會建立超級電腦，輝達（NVIDIA）結合國科會、台積電和鴻海，在台灣打造人工智慧中心。

賴總統說，政府也在沙崙等地打造人工智慧中心，未來也要在北部中部打造，讓學研單位及各行各業研發生活應用各項方案，他看好全球未來，相信目標一定能夠達成。（編輯：林淑媛）1140523