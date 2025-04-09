賴清德：投資「脫中入北」過程正面 利用變動轉危為安

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（中央社記者葉素萍台北9日電）兼任民進黨主席的總統賴清德今天指出，過去說台積電在台灣，才有矽盾可保台，但全球北方民主國家都想爭取優秀台商，投資「脫中入北」能以自身經濟實力立足台灣、布局全球；台灣應利用每一次地緣政治經濟變動時刻，推動適合國家發展的方向，轉危為安。

民進黨今天召開中常會，邀請中央研究院社會學研究所研究員吳介民，以「解放日關稅：解題與方案討論」為題進行專案報告。

民進黨發言人韓瑩會後轉述賴清德談話表示，吳介民是中研院社會所的特聘研究員，也是民進黨中央中國事務部與新境界智庫的諮詢專家，論述具有數據及社會觀察的優勢，吳介民對於各國因應美國對等關稅現況的檢視，加上對台灣產業經濟長期趨勢的回顧，顯示出3個洞見。

賴清德說，首先，台灣的優勢，在於過去半個世紀以來建構的卓越製造能力，讓台灣廠商在全球供應鏈中處於領先地位，甚至衝到價值鏈的最頂端，因此台灣跟韓國一樣，正快速進入全球核心國家之列。

賴清德表示，第2，因為台灣半導體產業的成熟及占據重要位置，全球北方國家都想爭取台灣優秀廠商前去投資。過去說，只有台積電在台灣，台灣才有矽盾可保護，但他跟吳介民的想法比較接近，投資「脫中入北」這個過程是很正面的，台灣終於以自身的經濟實力得以立足台灣、布局全球，形成「全球台灣」。儘管面對變局，台灣會在全球布局中，持續確保自身優勢。

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最後，賴清德認為，「矽盾2.0」說明的是台灣與全球北方的民主國家組成聯盟，這正是他所提出的「非紅產業鏈」及「台灣+1」，「台+美」新布局整體藍圖的一部分。台灣應該利用每一次地緣政治經濟變動的時刻，來推動適合國家發展的方向，台灣將轉危為安，也會越來越強壯。

賴清德指出，在這個關鍵的時刻，呼籲不分朝野、不分政黨，掌握機遇、化作機會，同心拓展台灣未來的經濟出路，為此打下團結、同心的棟梁，邁向永續繁榮的新台灣。（編輯：林克倫）1140409