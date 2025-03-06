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台積電為何加碼美國投資？如何保留台灣競爭力？魏哲家關鍵問答
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總統談台積電對美投資 民眾黨批無法回應各界憂慮

2025/3/6 20:53（3/6 21:16 更新）
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台積電宣布赴美擴大投資，總統賴清德（左）6日與台積電董事長魏哲家（右）召開記者會時致詞表示，這是台積電的時刻，也是台灣的時刻，更是台美關係歷史性的時刻。中央社記者徐肇昌攝 114年3月6日
台積電宣布赴美擴大投資，總統賴清德（左）6日與台積電董事長魏哲家（右）召開記者會時致詞表示，這是台積電的時刻，也是台灣的時刻，更是台美關係歷史性的時刻。中央社記者徐肇昌攝 114年3月6日
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（中央社記者郭建伸台北6日電）總統賴清德今天與台積電董事長魏哲家在總統府召開記者會，民眾黨晚間指出，賴總統完全無法回應台灣各界的憂慮，甚至把台灣面臨的危機當作台美關係歷史時刻，充分顯現賴政府鴕鳥心態，戰略因應失能又失格。

台積電宣布赴美擴大投資，賴總統今天下午偕同魏哲家在記者會致詞時表示，這是台積電的時刻，也是台灣的時刻，更是台美關係歷史性的時刻，每次台積電的布局都會因而更壯大、更有競爭力，也成就台灣更大的實力。

民眾黨晚間透過聲明指出，賴總統在今年2月的國安高層會議後，宣布「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，至今只聞樓梯響，如今台積電率先宣布在美投資追加千億美元，讓台灣政府在全球半導體供應鏈的布局中，形同失去主導權。

民眾黨表示，正當各界關注台灣戰略價值是否改變時，賴總統竟是拉著台積電開記者會「補交作業」，但這份作業根本不及格，賴政府不該讓企業獨自面對國際變局，更不該眼睜睜看著台灣失去競爭優勢。

民眾黨指出，面對嚴峻國際情勢，台灣應該緊握手中的王牌，而非埋頭假裝一切依舊美好，賴總統完全無法回應台灣各界的憂慮，甚至把台灣面臨的危機當作台美關係的歷史時刻，充分顯現賴政府的鴕鳥心態，戰略因應失能又失格。

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此外，民眾黨立法院黨團晚間在臉書發文表示，賴總統一如往常空話連發，整篇致詞稿空泛至極，反而更加深人民的焦慮與疑問，當魏哲家口口聲聲站在客戶需求布局，賴總統卻沒有一字一句提到「台灣需求」。

民眾黨團指出，賴總統不該自甘於做企業的鼓掌部隊，把台灣競爭優勢、國安籌碼喪失的危機，片面美化為「世界對台灣的肯定」，更不該被美國分別要價、各個擊破。（編輯：林克倫）1140306

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