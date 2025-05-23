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洩俄烏等機密坐牢 美小兵：若重來仍會照做

2025/5/23 12:49
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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）前美國空軍國民兵泰謝拉2年多前服役期間洩漏大量機密文件遭判刑15年。他在聯邦監獄中接受專訪表示不覺背叛國家，還說若能重來，依然會選擇做一樣的事。

美國媒體2023年4月初揭露西方援助烏克蘭反攻的機密計畫遭外流到網路上，後發現洩漏範圍不只俄烏戰爭，還有中東、印太等不少攸關美國國安的範疇。全案被美國檢方稱為最嚴重國防機密外洩之一。

美方於同年4月在麻州的住家逮捕當時21歲、2019年9月入伍並專精資訊技術的空軍上等兵泰謝拉（Jack Teixeira），指控他在社媒平台Discord上一個群組向別人出示機密檔案。

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，23歲的泰謝拉專訪時表示，他正請求總統川普赦免，稱他的案子是前朝拜登政府的政治操作。

泰謝拉在維吉尼亞州一所中度安全級別的聯邦監獄，透過電話接受美廣新聞網訪問時說：「我的用意是讓美國民眾了解究竟發生了什麼，而不是傷害美國，因為我愛我的國家，我是個愛國者。」

他說：「我這樣做絕非為了傷害國家，而是我認為有義務讓民眾知道真相，因為我相信他們被騙了。」還說他自認「很大程度上已達成使命」。

「我一點都不覺得背叛國家，恰恰相反，我相信我啟發了許多被蒙在鼓裡、遭到欺騙的民眾，讓他們了解正在發生的種種事情。」

泰謝拉去年認罪6項蓄意持有、散布國防資訊的聯邦罪名，換取檢方同意不另依「間諜法」（Espionage Act）起訴。若依間諜法訴究最重可判無期徒刑。

他今年還在軍事法庭上認罪軍檢起訴的妨害司法公正，免於再添刑期，同時依認罪協議得以「不名譽退伍」（Dishonorable discharge）。

泰謝拉在服刑期間仍堅稱，自己的行為沒有造成任何人受害。他說在聯邦法院量刑時所發表的道歉聲明，是就此事影響到家人和朋友致歉。

泰謝拉說，他相信他的案子根本不用判到15年，是被人用政治處理，「我只是覺得有人經手類似資訊時犯下的情節更嚴重，但沒人被判得像我這麼重。我的案件明顯被拜登政府政治化了」。

「我覺得是被當犧牲品嚴厲懲罰，好殺雞儆猴。」

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泰謝拉說，他相信關於俄烏戰爭、美國援烏等戰術與戰略面向正在發生的事，存在不少謊言，「當時（拜登）政府說的很多事都是錯的、是誤導，不是徹頭徹尾錯誤就是有失偏頗。我只是想讓人們確切知道箇中原委，好讓以後不會有人說『就是這樣啊，史書與歷史課本就是這麼寫的』我只是想呈現事情未經粉飾的原貌」。

律師已於21日提出赦免聲請。泰謝拉表示，他相信自己能獲赦免。（譯者：陳亦偉）1140523

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