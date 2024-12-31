2024年台灣均溫24.97度創新高 秋天15颱風生成史上第3多

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（中央社記者張雄風台北31日電）氣象署今天表示，今年統計至29日止，全台年均溫為攝氏24.97度，創下有紀錄以來的新高，較百年平均溫度高出1.66度，其中全台共8個氣象站年均溫都刷新該站最高溫紀錄。

中央氣象署今天舉辦年終記者會。氣象預報中心主任陳怡良表示，統計至12月29日止，全台年均溫為24.97度，比百年平均溫高出1.66度，創下觀測紀錄史上新高；前次高溫紀錄為2020年的24.91度。

陳怡良進一步說明，今年4月是同期最暖的月份，而今年僅12月與氣候值相比較平均值低0.5度，其他各月份都偏暖；以氣象站觀察，在淡水、新竹、台中、日月潭、台南、成功、 台東、大武等8站年均溫均創下該站最高溫紀錄。

今年4月是同期最暖的月份。（氣象署提供）

淡水、新竹、台中等8站2024年均溫創該站最高溫紀錄。（氣象署提供）

雨量方面，陳怡良表示，台灣今年累積雨量接近正常，但降雨分布不均，北海岸、台北山區及中南部局部地區降雨較顯著，其他地區雨量偏少；今年春雨及梅雨偏少，夏季及秋季則因受颱風降雨影響而偏多。

陳怡良說，統計今年西北太平洋生成26個颱風，與氣候平均值25.4個相近，發布4次颱風警報、其中3個颱風有登陸（凱米、山陀兒及康芮）；其中今年秋天有15個颱風生成，史上第3多，最多為1964年19個、2013及2019年16個。

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展望未來一季，陳怡良說，熱帶中東太平洋附近海溫偏冷，反聖嬰現象雖有發展但強度偏弱，預測明年春季之後將回復至正常。

陳怡良表示，綜合研判明年1至3月各地平均氣溫以接近正常的機率較大，然而1、2月是1年之中最冷的2個月份，提醒仍可能會有寒流及冷氣團影響的機率；雨量則為正常至偏少，中南部地區仍為枯水期，提醒民眾節約用水。（編輯：陳清芳）1131231

台灣今年累積雨量接近正常，但降雨分布不均，北海岸、台北山區及中南部局部地區降雨較顯著。（氣象署提供）

今年秋天有15個颱風生成。（氣象署提供）