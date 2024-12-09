2024將是歷來最熱一年 異常高溫還將延續數個月

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（中央社巴黎9日綜合外電報導）歐洲聯盟氣候監測機構今天說，2024年將是歷來最熱的一年，也將成為年均溫比工業化前高攝氏1.5度的首個曆年，而且異常高溫起碼還將延續數個月。

法新社報導，「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service）表示，今年元月至11月期間因前所未見的異常高溫，全球均溫大幅攀升，以致2024年將取代2023年，成為歷來最熱的一年。

哥白尼氣候變化服務發表的月報指出：「截至目前，2024年事實上可確定將成為歷來最熱的一年。」

人類自邁入工業化時期開始燃燒大量的化石燃料，2024年將成為年均溫比工業化前高攝氏1.5度的首個曆年，這也是2024年另個嚴峻的里程碑。

科學家警告，全球年均溫若長達數十年超過工業化前的水準攝氏1.5度，將對地球造成重大危害，世界各國同意依據巴黎氣候協定，致力把暖化限制在這個比較安全的門檻內。

另據路透社報導，歐盟科學家今天指出，今年將是有紀錄以來全球最熱的一年，而且異常高溫最起碼還將延續數個月。

2023年是先前歷來最熱的一年，上個月則是歷來氣溫第2高的11月，僅次於去年。

哥白尼氣候變化服務資深科學家尼可拉斯（Julien Nicolas）指出：「我們仍處於全球氣溫接近創紀錄高點的範圍，這樣的狀況至少還將持續數個月。」（譯者：曹宇帆/核稿：陳政一）1131209