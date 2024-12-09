新加坡11月降雨量44年最高 12月單日高溫寫紀錄

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（中央社記者吳昇鴻新加坡9日專電）新加坡國家環境局今天表示，在星國東部測到氣溫攝氏36.2度，打破12月單日最高溫紀錄。此外，11月多場強降雨讓新加坡多處出現積水現象，總降雨量也打破1980年來11月降雨量的最高紀錄，達到419毫米。

新加坡國家環境局（National Environment Agency）今天在臉書發文表示，7日在東部巴耶利峇（Paya Lebar）測到氣溫攝氏36.2度、打破紀錄。在此之前，12月的單日最高溫紀錄，為2016年12月6日測到的攝氏35.9度。

不只氣溫破紀錄，11月多場強降雨讓新加坡多處出現積水現象，總降雨量也打破1980年來11月降雨量的最高紀錄，達到419毫米。

新加坡國立教育學院人文與社會學科教育學部助理教授王靖宇，在聯合早報報導中分析，11月超高降雨量，可能與即將到來的反聖嬰現象有關。反聖嬰現象會使西太平洋海面溫度升高、空氣更潮濕，加劇降雨出現在東南亞地區的可能性。

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他舉例，2022年10月也是多雨之月，當時為連續三年反聖嬰現象的尾聲，之後的聖嬰現象則讓新加坡一帶減少降雨。王靖宇指出，隨著氣候變暖，大氣層將承載更多的水氣，也會導致降雨量增加、出現更多豪雨。

從事洗衣店工作的業者在報導中告訴記者，每年底到農曆新年期間，是洗衣產業的旺季，而今年潮溼的11月讓更多人到洗衣店清大件衣物，洗衣、烘衣需求增加，也讓洗衣業的業績增長。（編輯：陳承功）1131209