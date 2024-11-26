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北極氣候暖化 耶誕老人故鄉不下雪引擔憂

2024/11/26 18:32（11/26 19:42 更新）
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（中央社芬蘭羅文尼米26日綜合外電報導）隨著耶誕節的腳步日漸接近，耶誕老人的工作進入緊鑼密鼓的忙碌階段。但是氣候暖化導致他位在北極圈的老家下雪量不足，就連耶誕老人都十分擔心。

法新社報導，芬蘭北部拉普蘭區（Lapland）的羅文尼米鎮（Rovaniemi）往年此時都會被皚皚白雪覆蓋，成為如夢似幻的銀白世界。自1980年代以來，這個北極圈小鎮一直以耶誕老人「真正」的故鄉自居，並藉此吸引遊客造訪。

但是記者近日走訪當地，發現天色陰沉，降下傾盆大雨，而且氣溫來到攝氏2度，明顯高於冰點。

當地的1名耶誕老人受訪時說，「還好我的馴鹿會飛，所以問題不大。」這名身穿紅袍、頭戴紅帽的白鬍子老者結束整天招待大人小孩的行程後，終於可以歇腳。

但是他接著說，「我們看得出來，氣候變遷是真實存在的，而且正對馴鹿造成影響。氣候變遷正影響北極圈本地的生活」。

牧人告訴法新社，冬天變得更溫暖、也更難預測，導致馴鹿難以挖掘牠們的主食苔蘚和地衣。由於冰雪融化後再度結凍，苔蘚被埋入日益厚實的冰層底下。

報導指，在氣候變遷影響下，北極圈的暖化速度比地球上其他地方更加快速。根據芬蘭科學家2022年發表在「自然」（Nature）期刊的研究，北極圈的暖化速度幾乎是其他地方的4倍。

人類燃燒化石燃料，導致全球氣溫升高，也讓近年全球各地諸如洪水、乾旱等氣候災難更為劇烈。

今夏才剛經歷創紀錄高溫的拉普蘭區，數週前在烏茨約基（Utsjoki）記錄到11.1度的氣溫，打破1975年記錄到的11.0度，刷新11月最高溫紀錄。

儘管天空灰暗，在耶誕節來臨前，羅文尼米鎮耶誕老人村（Santa Claus Village）的耶誕老人郵局仍忙碌不已，戴著紅帽的「耶誕精靈」忙著給堆積如山的信件貼上郵票並分類整理。

擔任「郵局精靈」長達20年的穆斯托南（Heidi Mustonen）說，12月郵局每天都得處理大約3萬封信。耶誕老人每年會收到逾50萬封信，而且每封信都會被打開閱讀。

許多人會在信中列出願望清單，大人小孩也都會與耶誕老人分享擔心、害怕、期望和喜悅等心情，還有人附上親手畫的圖或是小禮物。

穆斯托南說：「和平是許多人今年的願望。」

儘管耶誕老人村瀰漫溫馨快樂的氛圍，但是穆斯托南真心期盼天降瑞雪，給大地換上純白的新衣。她說：「如果可以，我們會讓各地降下白雪。可惜我們只是郵局精靈。」（譯者：何宏儒/核稿：施施）1131126

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