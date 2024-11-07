日本富士山「初冠雪」 創1894年以來最晚紀錄[影]

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（中央社東京7日綜合外電報導）日本氣象廳的地方職員今天上午6時左右目視到富士山山頂積雪，因此宣布富士山「初冠雪」，創下1894年起開始觀測以來最晚紀錄。

根據日本氣象廳定義，「冠雪」的意思是位於山腳的觀測所或氣象站人員，能目視到山頂附近被白雪覆蓋的狀態，而從8月1日到隔年的7月31日之間首度出現「冠雪」的狀態就被稱為「初冠雪」。

不過即使山頂附近降雪，但是卻被雲霧遮蓋導致觀測人員無法確認的話，這種情形也不能稱為「初冠雪」。

日本放送協會（NHK）、共同社報導，距離富士山山頂約40公里的甲府市甲府地方氣象台，負責目視山頂積雪的職員，今天上午宣布了上述消息。

富士山今年「初冠雪」的時間，比往年晚了1個多月，也比迄今最晚紀錄的1955年與2016年10月26日還要晚。

甲府氣象台分析，今年9月登山季結束後高溫持續，因此觀測到「初冠雪」的時間較晚，加上富士山山頂附近10月的平均氣溫為攝氏1.6度，比往年高了攝氏3度左右。（譯者：楊惟敬/核稿：陳昱婷）1131107