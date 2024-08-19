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日本河口湖町架黑幕擋遊客拍照 町公所試驗性拆除

2024/8/19 22:03（8/19 22:14 更新）
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富士河口湖町公所5月因觀光公害亂象，在一家便利商店前架設黑幕阻擋遊客拍照，本月15日試驗性拆除。（共同社）
富士河口湖町公所5月因觀光公害亂象，在一家便利商店前架設黑幕阻擋遊客拍照，本月15日試驗性拆除。（共同社）
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（中央社記者戴雅真東京19日專電）日本山梨縣富士河口湖町一家便利商店近年成為遊客拍攝富士山的熱門景點，引發觀光公害亂象。富士河口湖町公所5月在對面的人行道架設黑幕阻擋遊客拍照，初步已收到成效，町公所決定「試驗性」拆除黑幕。

町公所表示，如果遊客的禮儀有改善，不會再掛回黑幕。

近年成為遊客熱門拍照景點的河口湖車站外一家羅森（LAWSON）便利商店，因為與背後的富士山形成強烈對比，吸引許多遊客到此一遊打卡。

不過，這間便利商店前方道路狹窄，聚集此處的遊客經常隨意穿越道路，人車爭道相當危險，富士河口湖町公所只能採取「最後手段」，5月份派員在對面的人行道架設寬20公尺、高2.5公尺的遮光黑幕，避免遊客爭相前來拍照。

山梨放送獨家報導，這片黑幕目前已經被試驗性撤除，町公所將觀察後續發展，來決定是否把黑幕掛回。這是黑幕從5月掛上後，3個月來首次被拆除，但今天在黑幕曾存在之處，前來拍照的遊客不多，沒有造成混亂。

町公所表示，為了防範第7號颱風蘭恩，黑幕在8月15日被暫時拆除，但因為之後沒有造成較大的混亂，因此決定試驗性地保持拆除狀態。

町公所表示，「希望禮儀改善的情況能夠持續下去，是否重新安裝黑幕將依據今後的情況而定」。（編輯：韋樞）1130819

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#便利商店
#富士山
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