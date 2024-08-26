本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

加州20年首見夏季降雪 內華達山脈成「冬季仙境」

2024/8/26 19:28（8/26 20:02 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
加州糖碗滑雪場（Sugarbowl Ski Resort）24日降雪。（美聯社）
加州糖碗滑雪場（Sugarbowl Ski Resort）24日降雪。（美聯社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社加州馬德拉郡25日綜合外電報導）美國加州今年夏天除了炎熱高溫與猛烈野火，如今更面臨異常強勁且罕見的降雪。昨天清晨，內華達山脈（Sierra Nevada）覆蓋一層薄雪，讓「金州」20多年來首次於8月迎來降雪。

英國「衛報」（The Guardian）今天報導，加州馬德拉郡（Madera County）副警長李契（Larry Rich）表示，在內華達山脈的優勝美地國家公園（Yosemite National Park）東南部的米納瑞特觀景台（Minaret Vista）看到8月降雪「確實出乎意料」。

馬德拉郡警長辦公室在社群平台Facebook官網發布一段罕見夏季降雪的影片，並提醒遊客注意安全。配文寫道：「如果你計劃來訪，請小心駕駛並做好防寒準備。」

根據美國國家氣象局（National Weather Service），優勝美地國家公園至少20年未在8月降雪。（實習編譯：張威蓁/核稿：嚴思祺）1130826

延伸閱讀
影片／北加州野火疏散逾3500人 加拿大觀光小鎮建築半數燒毀美康乃狄克州出現前所未見洪災 兩人被沖走罹難美大氣總署風暴預測創新高 7大型颶風恐襲北大西洋熱帶風暴黛比侵襲美國東南部 強降雨釀災難級洪水
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.59
更多編輯台推薦新聞：