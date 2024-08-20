美康乃狄克州出現前所未見洪災 兩人被沖走罹難

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（中央社紐約19日綜合外電報導）美國東北部康乃狄克州發生「歷史性」洪災，地方官員今天說，有兩名女子被洪水沖走喪命，數以百計民眾撤離家園。州長今天宣布進入緊急狀態。

法新社報導，康乃狄克州首府哈特福（Hartford）西南方約55公里的牛津鎮（Oxford），這兩名女子各自搭乘的汽車昨天受困洪水之中。

康乃狄克州總警督勞曼（Daniel Loughman）今天在記者會上說：「在這個艱難時刻，我們向死者家屬表達哀悼之意。」

康乃狄克州地方媒體報導，州警後來確認死者為65歲的喬伊納（Ethelyn Joiner）與71歲的史托考夫斯基（Audrey Rostkowski），兩人都是牛津鎮居民。

康乃狄克州州長賴蒙特（Ned Lamont）昨晚發表聲明說，已自洪災造成的不安全環境中救出100多人。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，賴蒙特在社群媒體平台X發文說，宣布進入緊急狀態可以「加速提供因應（洪災）所需的部分資源，包括可能的聯邦支援」。他說：「為了讓民眾脫離危險環境，有必要疏散數百人並迅速執行水上救援，並開放避難所。」

康乃狄克州緊急服務和公共保護局（Department of Emergency Services and Public Protection）副局長波傑林（Brenda Bergeron）說：「我們說的是，某些地區下了千年一遇的雨量。」

他說：「這真的是歷史性、前所未見的洪水。」

根據美國國家氣象局（National Weather Service），截至19日早上，康乃狄克州西部數座城市的降雨量達300毫米。

康乃狄克州聯邦參議員布魯門塔（Richard Blumenthal）稱這次毀滅性洪災「令人擔憂，不僅是對有形的基礎建設而言…對承受無法恢復損失的小型店家而言也是」。

科學家說，氣候變遷讓諸如豪雨、熱帶風暴等極端天氣變得更加頻繁與劇烈。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1130820