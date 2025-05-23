FCC：禁存安全風險中國實驗室 檢測輸美電子產品

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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國聯邦傳播委員會（FCC）今天以4比0表決通過最終規定，禁止被視為對美國國安構成風險的中國實驗室檢測用於美國市場的電子設備，例如智慧型手機、攝影機和電腦等。

路透社報導，所有在美國使用的電子產品，在進口前都必須完成FCC的設備授權程序。

FCC表示，約有75%的電子產品，都是在中國境內的實驗室進行檢測。

中國駐華盛頓大使館今天表示，中方反對美國「泛化國家安全概念，動用國家機器和長臂管轄權打壓中國企業。我們反對將貿易和科技問題變成政治武器。」

FCC發現，許多目前獲認可的實驗室可能與中國共產黨關係匪淺，包括一些與中國國有企業或中國軍方有關聯。FCC補充說，這些實驗室在過去幾年中，已為數以千計銷往美國市場的設備進行檢測。

FCC主席卡爾（Brendan Carr）今天說：「這些實驗室等於是進入美國電信基礎設施的入口。不難想像，一個不可靠、受外國敵對勢力控制的實驗室，可能會放行不安全的設備進入美國市場。」

FCC於2022年11月禁止批准華為和中興通訊最新電信設備，以及海能達、海康威視和浙江大華技術公司的電信和視訊監控設備進入美國市場。

這項命令禁止受FCC「涵蓋名單」（Covered List）上企業控制或指揮的中國實驗室進行測試，該名單認定某些通訊設備與服務對美國國家安全構成威脅。根據規定，如果FCC認定某實驗室與被禁公司有關聯，將撤銷對該實驗室的認證。

FCC也就另一項提案徵求意見，該提案擬將檢測禁令擴大到中國和其他外國敵對國家的所有實驗室。

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此外，FCC今天投票推進一項提案，要求與中國或其他外國敵對勢力有重大關聯的實體，披露FCC頒發的所有許可證和授權。

FCC今年3月表示，正在調查華為、海康威視、中國移動和中國電信等9家中國企業，以確定它們是否試圖規避美國限制。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1140523