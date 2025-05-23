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台積電ADR翻揚 法人：台股留意美債及半導體關稅動向

2025/5/23 08:29
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（中央社記者鍾榮峰台北23日）市場擔憂美國政府債務攀升，美股震盪，台積電ADR勁揚，台指期夜盤翻紅，終場上漲32點收21531點，台積電期貨夜盤翻揚，上漲11點收991點。法人分析，投資市場擔憂美國財政赤字以及債務問題，台股近日走勢震盪未突破上檔壓力，持續留意美國半導體關稅政策動向。

美股道瓊工業指數尾盤急挫，終場小跌1.35點收41859.09點，標準普爾500指數翻黑跌2.6點或0.04%，收5842.01點。

科技股為主的那斯達克指數上漲53.09點或0.28%，收18925.73點，費城半導體指數翻黑下跌27.24點或0.57%，收4775.47點。

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）漲0.78%收132.83美元，台積電美國存託憑證（ADR）勁揚2.31%收196.19美元。

台積電亞利桑那子公司在5月初提交意見致函美國商務部，強調支持台積電亞利桑那廠發展符合美國安全利益，並呼籲豁免半導體相關關稅。對此台積電22日證實由亞利桑那子公司提供回應意見，相關細節並不評論。

台股22日下跌132.95點，收在21670.96點，失守5日線21673點，外資買超新台幣22.62億元。

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根據統計，外資近15個交易日僅1日賣超台股，5月以來累計買超台股規模近2415億元。

不過在台指期淨部位，三大法人22日淨多單減少2281口至1501口，其中外資淨空單增加1810口至4萬656口，是3月中旬以來，外資在台指期淨空單部位再度突破4萬口。（編輯：楊凱翔）1140523

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