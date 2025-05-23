全球央行總裁平均年薪680萬 楊金龍約300萬居後段班

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（中央社記者潘姿羽台北23日電）央行掌管國家匯利率政策，肩負物價、金融穩定等重責，幾乎全年無休，「薪情」格外令人好奇。根據「中央銀行業」報導，全球央行總裁的平均年薪約22.89萬美元（約新台幣680萬元），而台灣央行總裁楊金龍年薪約9.9萬美元（約新台幣300萬元），位居後段班。

中央銀行今天於臉書粉絲團張貼「全球央行總裁的含金量誰最高呢？」一文，引用「中央銀行業」今年3月報導指出，全球央行總裁的平均年薪約22.89萬美元。全球年薪最高的央行總裁，是香港金融管理局（HKMA）總裁余偉文，總年薪逼近1000萬港幣（約130萬美元），其中包括固定年薪740萬港幣（約96.2萬美元）和根據表現決定的浮動年薪（上限定為230萬港幣，約29.9萬美元）。

不過央行補充，香港金融管理局嚴格來說並不是真正的中央銀行；而年薪排名第二的央行總裁則是甫於去年9月30日卸下瑞士央行總裁的尤丹（Thomas Jordan），年薪為99.72萬瑞郎（約119.7萬美元）。

年薪可觀的央行總裁還包括澳洲央行總裁布拉克（Michele Bullock）年薪108.1萬澳元（約69.2萬美元）、英格蘭銀行總裁貝里（Andrew Bailey）年薪49.5萬英鎊（約65.8萬美元）、菲律賓央行總裁Eli Remolona年薪3547.9萬披索（約63.9萬美元）。

美國聯準會堪稱國際央行界的「大哥」，然而美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell），年薪竟然只有澳洲央行總裁的1/3左右，為22.63萬美元，且與前述幾位央行總裁相較，望塵莫及。

不過央行指出，鮑爾在2017年上任時提交的財務揭露文件顯示，他之前已累積相當可觀的財富，其申報的淨資產約1970萬至5500萬美元之間，是自1940年代以來最富有的聯準會主席。

另外，歐洲中央銀行（ECB）總裁拉加德（Christine Lagarde）的年薪為42.756萬歐元（約47.9萬美元）；日本央行（BoJ）總裁植田和男的年薪為3607萬日圓（約24.9萬美元）。

值得一提的是，菲律賓央行總裁年薪向來是該國政府官員高薪排行榜的榜首；2023年菲律賓政府官員高薪排行榜的前20名中，就有14人是菲律賓央行的高階主管，包含總裁、副總裁、資深助理總裁、貨幣政策委員會成員等。

外界相當好奇台灣央行總裁楊金龍的薪水如何，央行也在這篇貼文揭露，大概只有新台幣300萬元（約9.9萬美元）左右，在主要央行總裁中堪稱敬陪末座。

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央行並引用路透社報導指出，央行總裁薪水並非只升不跌，中國人民銀行（以下簡稱人行）及國家金融監督管理總局、中國證券監督管理委員會的職員，今年1月起全面減薪50%，以拉近金融監管人員與體制內公務員薪資的差距。

另外，2002年香港因經濟持續低迷，HKMA職員的浮動薪酬預算被削減4成。希臘過去也因身陷債務困境，當時希臘央行總裁普羅沃波羅斯（George Provopoulos）為共體時艱，配合希臘政府的撙節政策，於2009年主動減薪20%，2012年再減薪30%，月薪降為7615.92歐元（約0.86萬美元）。（編輯：楊蘭軒）1140523