台中建案鷹架倒塌2死2傷 市府勒令停工開罰48萬元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中23日電）台中市南區「登陽大地悅章」建案工地今天發生工安意外。中市府初判為施工架拆除未依規定，導致施工架及人員墜落，釀2死2傷，市府勒令停工，開罰新台幣48萬元。

台中市南區福田路與福田二街一處工地上午鷹架因不明原因倒塌，2名工人從高處墜落，現場無生命跡象、搶救不治。另2名工人受倒塌鷹架波及受傷。

台中市政府都市發展局表示，經查該工地為「呈峰營造股份有限公司」承攬的「台中市南區樹子腳段675地號住宅新建工程」，建築規模為地上15層，地下3層。

都發局獲報後會同第三方公正單位台中市結構工程技師公會至現場辦理會勘，初步判斷，工程進行拆除施工架過程中，上半部壁連桿已卸除且施工架堆放過多物料，導致超過鷹架荷重限制，使人員從鷹架墜落。

透過 Google News 追蹤中央社

都發局表示，鷹架拆除不慎倒塌因涉及違反建築法規定「建築物施工場所，應有維護安全、防範危險及預防火災之適當設備或措施。」除依建築法規定立即勒令停工，並裁處承、監造人各9萬元罰鍰。

此外，勞工局也派員檢查，針對工地違反職安法部分，將採最高罰30萬元罰鍰，另因此案造成重大傷亡，後續業者也將面臨刑責。勞工局慰問罹災者家屬，也啟動「職業災害勞工個案管理服務」機制，協助妥善處理相關事宜。（編輯：梁君棣）1140523