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高市首創納管工廠環境改善補助 最高200萬元

2025/5/23 12:27
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（中央社記者林巧璉高雄23日電）高雄市經發局首創納管工廠改善補助，市府編列2800萬元，符合資格的業者將可獲得實際花費的49%補助，最高可獲新台幣150萬元補助；加裝廢污水設施補助共可達200萬元。

經發局透過新聞稿公布「高雄市輔導納管之未登記工廠及特定工廠環境改善補助要點」，透過完整的補助項目，鼓勵納管及特定工廠優化廠內環境及設施。5月27日、6月3日分別於岡山文化中心及高雄捷運大寮機廠辦理說明會，讓業者了解相關補助申請方式。

經發局長廖泰翔表示，自工輔法修正案109年施行以來，高市累積輔導逾3700家業者通過納管或取得特定工廠登記。高雄長期為金屬製造與螺絲產業重鎮，許多納管工廠正處轉型關鍵期，為肯定業者在合法化過程中所做出的努力，將透過實際補助措施，鼓勵工廠優化環境、導入節能減碳設備。

經發局說明，為了妥善運用每年收取的納管輔導金與營運管理金，減輕業者改善設施財政負擔，補助項目包含廢（污）水處理設施、自費增設消防栓、隔離綠帶植樹、污染防治與監測設備、節能設備汰換（如節能馬達、照明、空壓系統等）、取得綠色工廠標章，以及參與淨零學院課程等7大項目。

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螺絲加工業者翊創公司負責人陳顗任表示，近期傳統產業受整體產業環境影響，加上中美貿易與關稅政策的變動，中小企業經營壓力大，這次補助的金額將近一半，對中小型工廠很有幫助。

經發局強調，除規劃辦理說明會與多場次工作坊，現場協助業者釐清補助資格與準備文件外，也成立「特定工廠辦公室」單一窗口，透過整合性服務及行政支援，協助工廠順利合法轉型。（編輯：李亨山）1140523

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