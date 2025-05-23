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黃仁勳結束8天台灣行：攜手台灣把AI帶到全世界

2025/5/23 11:15（5/23 11:37 更新）
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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（前）旋風來台，23日上午現身台北松山機場準備搭機離開台灣。中央社記者翁睿坤攝 114年5月23日
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（前）旋風來台，23日上午現身台北松山機場準備搭機離開台灣。中央社記者翁睿坤攝 114年5月23日
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（中央社記者吳家豪台北23日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天上午9時32分搭乘私人專機離台，結束8天台灣之旅。他對媒體表示，「我要回家了」，2025年將是令人興奮的人工智慧（AI）年，台灣與輝達合作將把AI帶到全世界；他並預告，下次農曆新年回來台灣。

根據航班追蹤軟體Flightradar24的資料，黃仁勳專機離開台灣後飛往香港，於上午10時46分降落。

黃仁勳上午走出文華東方酒店，熱情為現場守候的粉絲簽名。他接受媒體採訪表示，2025年將是令人興奮的AI年，AI現在可以推論、可以一步步思考，解決前所未見的問題，被稱為代理AI（Agentic AI），它可以幫忙規劃假期、協助工作，也推動機器人的發展。

黃仁勳說，台灣有許多很棒的想法，但是人力不足，現在有了AI和機器人，台灣可以拓展機會。今年將是令人興奮的一年，輝達Blackwell晶片是針對推論而設計，讓AI能夠思考，很興奮看到Blackwell在台灣增加產量，輝達所有夥伴已全面量產，台灣與輝達合作將把AI帶到全世界。

他抵達松山機場時向媒體表示，「我要回家了」，這趟旅程見到大家很開心，印象最深刻的就是台灣人熱情歡迎他。

被問到何時回來台灣，黃仁勳並未透露具體時間，僅表示他總會回來過農曆新年，與員工和家人一起慶祝。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（左）23日離台前簡單受訪，揮手向媒體朋友道別。中央社記者翁睿坤攝 114年5月23日
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（左）23日離台前簡單受訪，揮手向媒體朋友道別。中央社記者翁睿坤攝 114年5月23日
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（右）23日搭機離台前，親切為現場守候的粉絲簽名留念。中央社記者翁睿坤攝 114年5月23日
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（右）23日搭機離台前，親切為現場守候的粉絲簽名留念。中央社記者翁睿坤攝 114年5月23日

回顧黃仁勳這次為期8天的台灣之旅，16日抵達台灣才剛下飛機就直奔髮廊，晚上前往私廚鄒記食舖與台積電董事長魏哲家及高階主管餐敘。17日中午在磚窯古早味懷舊餐廳舉辦「兆元宴」宴請台灣供應商，晚間參加世壯運開幕式擔任科技代表點燃聖火。

黃仁勳18日大部分時間在飯店休息，下午前往台北流行音樂中心，為台北國際電腦展（COMPUTEX）主題演講彩排，晚間到川菜餐廳花娘小館與家人用餐。

黃仁勳19日進行COMPUTEX主題演講，主軸圍繞在AI工廠，並宣布輝達台灣總部將落腳北投士林。隨後他為美超微（Supermicro）創辦人暨執行長梁見後主題演講站台，晚間前往大直拜訪台積電創辦人張忠謀夫婦。

黃仁勳20日接連現身鴻海董事長劉揚偉、聯發科副董事長暨執行長蔡力行主題演講；下午馬不停蹄前往COMPUTEX展場，造訪雲達、緯穎、鴻海、技嘉、英業達、華碩等多家合作夥伴攤位，晚間接受廣達董事長林百里邀請到8號極品海鮮餐廳用餐。

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黃仁勳21日上午舉行COMPUTEX全球媒體問答，中午前往四平商圈豬腳店富霸王用餐，下午回到飯店出席非公開的「洞察AI趨勢」論壇，晚上趕往士林「台南海鮮會館」席開30桌宴請輝達員工。

黃仁勳22日上午前往輝達內湖辦公室，中午到內湖「牛耳精緻麵館」享用半筋半肉牛肉麵，晚餐選擇預約制私房餐廳「三六食府」，離開前發送炒飯和炒麵給現場媒體與粉絲，展現親和力，並用台語直呼「有夠好吃」。（編輯：張良知）1140523

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（中）23日親切與粉絲短暫互動，並在保溫瓶上簽名。中央社記者翁睿坤攝 114年5月23日
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（中）23日親切與粉絲短暫互動，並在保溫瓶上簽名。中央社記者翁睿坤攝 114年5月23日
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（左2）來台行程進入第8天，23日上午黃仁勳現身台北松山機場準備離台。中央社記者翁睿坤攝 114年5月23日
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（左2）來台行程進入第8天，23日上午黃仁勳現身台北松山機場準備離台。中央社記者翁睿坤攝 114年5月23日
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