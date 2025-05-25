郭智輝：清楚美國要什麼 有把握拿到較好關稅條件

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北25日電）美國與各國關稅談判持續進行，經濟部長郭智輝表示，此行訪美成果豐碩，已經清楚美國到底要什麼，國人可以放心，這次應該可以談出很好結果；他並指出，台灣有把握拿到比較好的關稅條件。

郭智輝5月展開訪美行程，除了共同出席美國商務部在華府舉行的「選擇美國投資高峰會」（SelectUSA Investment Summit），討論如何深化台美供應鏈夥伴關係，後續更轉往德州，推動與德州的經貿投資合作關係。

郭智輝接受年代新聞台「數字台灣」專訪，主持人、財信傳媒董事長謝金河關切郭智輝此行訪美成果。

郭智輝表示，這次確實有比較豐碩的成果，雖然談判還在進行中，很抱歉沒辦法告訴大家，但已經清楚知道美國要什麼，「國人可以放心，這次應該可以談出一個很好結果」。

郭智輝直言，美國人擅長創新、發明、獨立自主研究，但是開發、製造端並不熟悉，這兩個領域大多不是美國體系，而是亞裔、非美裔的人進行；台灣人這兩者都很擅長，特別是供應鏈，如果美國想要透過再工業化再次偉大，必須考慮台灣，台灣跟日本才有辦法與美國製造業完全互補。

郭智輝並指出，對美國而言，台灣應該是可以放心的國家。

不過郭智輝表示，台灣產業界確實面臨關稅障礙的挑戰，雖然90天關稅緩衝期之後，「我們當然是有把握拿到一個比較好的關稅條件」，但強調，電價對所有製造業而言，是相當沉重的壓力。

郭智輝藉此呼籲支持撥補台電計畫，他指出，政府展開產業傾聽之旅期間，也詢問普發現金新台幣1萬元及電價不漲，產業界異口同聲希望電價不漲才重要，因為1萬元一下就花完了，而電費每個月都要繳。

至於台北國際電腦展（COMPUTEX）再次炒熱AI話題，郭智輝對此表示，政府將打造AI新10大建設，經濟部也將全力輔導產業並扶植人才，希望台灣在AI領域持續衝刺。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

郭智輝指出，台灣過去在AI應用排名第26，他上任之後，今年初提升至第21名，希望年底超越日本，明年追上第6名的韓國，2027年要發展到第3名，跟新加坡一樣，而排行榜過去的第1名是美國、第2名是中國。

郭智輝表示，會努力培養AI應用人才，預計1年培養5萬年輕人進入此產業，其次，也會從數位遊牧邀請高手，加入台灣領域。（編輯：楊凱翔）1140525