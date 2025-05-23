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中美通話 馬朝旭、藍道交換「重要問題」意見

2025/5/23 10:12
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（中央社記者李雅雯上海23日電）中國外交部今天上午表示，中國外交部副部長馬朝旭與美國副國務卿藍道通電話，在中美關係與共同關心重要問題上交換意見，雙方同意繼續保持溝通。

中國外交部23日上午發布訊息，馬朝旭與藍道（Christopher Landau）22日通電話，在中美關係與共同關心重要問題上交換意見，雙方同意繼續保持溝通。

中國外交部目前對外發布訊息未進一步地提及雙方通話內容。

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馬朝旭甫於20日會晤新任美國駐中國大使龐德偉（David Perdue），據中國外交部訊息，馬朝旭、龐德偉對於目前中美關係與共同關心重要問題坦誠地、深入地交換意見。

馬朝旭彼時表示，按照中國國家主席習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏3原則看待、處理中美關係，堅定維護自身主權安全發展利益，「希望美方同中方相向而行，共同推動中美關係穩定、健康、可持續發展」。（編輯：謝怡璇）1140523

#中國外交部
#馬朝旭
馬朝旭
中國副外長與美駐中大使會面 盼推動美中相向而行川普2.0首名美政要訪中 挺川參議員戴恩斯會見李強
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