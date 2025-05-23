屏東滿州梅花鹿疑遭盜獵 墾管處：重點區加強巡查

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（中央社記者黃郁菁屏東縣23日電）屏東恆春半島近日再傳梅花鹿盜獵，滿州鄉山區疑有梅花鹿遭射殺後隨意棄置。墾管處今天表示，將針對盜獵重點區加強巡查，違反動保法可處罰新台幣200萬元以下罰金。

近期滿州鄉有民眾在偏僻山坡發現1隻死亡梅花鹿，遭裝入黑色塑膠袋內，頸部疑有彈孔。民眾告訴媒體，推測盜獵者目標為帶角公鹿，欲將頭骨製成標本販售，可能因看不清目標，誤殺這隻僅有1支角的小公鹿，因無市場價值任意丟棄。

墾丁國家公園管理處副處長陳俊山今天接受媒體聯訪表示，將會同保七總隊第八大隊針對梅花鹿盜獵重點區域加強巡邏查緝。梅花鹿目前雖不屬保育類，但在國家公園內獵捕野生動物已違反國家公園法第13條禁止狩獵動物或捕捉魚類，經查獲可裁處3000元罰鍰；更違反「動物保護法」，最高可處200萬元以下罰金。

陳俊山進一步指出，此案恐涉及非法持有槍械，可處3年以上10年以下有期徒刑，併科700萬元以下罰金。

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恆春半島梅花鹿族群近年迅速增長，盜獵事件時有所聞。保七總隊第八大隊指出，今年1月才查獲1起盜獵案，陳嫌等4人組成盜獵集團，在墾丁社頂地區以徒手捕捉，或非法使用槍枝獵殺等方式，獵殺梅花鹿後割取鹿茸，及獵捕活體梅花鹿再販賣給不知情動物農場。

案經多月蒐證及循線擴大追查，全案查獲後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、動物保護法等罪嫌，移送屏東地方檢察署偵辦。保七總隊第八大隊提及，對於此類案件，將持續會同墾管處加強查緝，呼籲民眾勿以身試法。（編輯：龍柏安）1140523