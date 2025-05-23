國票金：助純網銀推展業務 估樂天銀年底有增資需求

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北23日電）國票金董事長魏啓林今天表示，旗下純網銀樂天國際商業銀行因為尚未達到規模經濟，去年度仍虧損新台幣5億7367萬元，國票金今年業務重點將協助樂天銀推展聯貸參貸業務，預估今年底、明年初樂天銀會有增資需求。

國票金今天上午召開114年股東常會，出席股數達75.62%，包含承認113年度盈餘分配案，討論修訂公司章程案、公司盈餘轉增資發行新股案、解除第8屆董事競業禁止限制案，案件都全數通過，會中也通過配發每股現金股利0.3元，股票股利0.287元，合計0.587元。

國票金董事長魏啓林致詞時表示，美國總統川普政策極具不確定性，市場下修美國聯準會（Fed）今年降息幅度，台灣方面產業供應鏈受到AI產業帶動、資通訊電子產品出口暢旺，內需市場穩健，中央銀行去年全年累計升息半碼，也帶動貨幣市場利率上揚，央行也推出第7波信用管制，減緩銀行體系資金過度流向不動產。

魏啓林指出，去年國票金稅後淨利21億7113萬元，每股稅後盈餘（EPS）0.61元。國際票券持續優化債券投資組合，加強動態調整債券部位，提升整體收益率。另外，新設立子公司國票金租賃去年9月開展業務，以拓展中型企業為目的，去年底已達損益兩平。

至於國票金轉投資的樂天國際商業銀行，魏啓林表示，樂天銀還在擴大資產規模中，希望盡快達到規模經濟，目前因規模經濟不足，樂天銀去年度全年虧損5億7367萬元。展望今年，國票金以穩健經營為目的，繼續調整票債券結構，維持法人金融優勢，讓樂天銀趕快獲利。

魏啓林指出，今年業務重點將協助樂天銀聯貸、參貸業務，建構企業存放業務，配合金管會鼓勵網路銀行的企金發展，一方面也推動金控子公司間業務交流合作，提供客戶完整的法人金融服務，提升整體績效。

魏啓林會後接受媒體聯訪時表示，先前無法讓企業戶在樂天銀開戶，目前正在試辦中，不過，政府積極推動亞洲資產管理中心，金管會主委彭金隆也將大幅開放業務，日方看台灣業務開放進度、推展業務相對謹慎，目前樂天銀累計虧損約20多億元，預估遲早在今年底、明年初有增資需求。

透過 Google News 追蹤中央社

媒體關注是否有併購機會，魏啓林指出，如果有好的標的當然不排斥，股東也要有一致立場。

台灣3家純網銀樂天國際商業銀行、LINE Bank（連線商業銀行）與將來銀行，目前LINE Bank已在2022年5月、今年4月兩度增資，將來銀行於2023年8月增資，樂天銀目前尚未增資。（編輯：林淑媛）1140523

國票金23日舉行114年股東常會，國票金董事長魏啓林（圖）會後受訪表示，國票金今年業務重點將協助旗下樂天國際商業銀行推展聯貸參貸業務，預估樂天銀今年底、明年初會有增資需求。中央社記者蘇思云攝 114年5月23日