學烘焙電機美髮文創 南投辦國中技藝教育成果展

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（中央社記者蕭博陽南投縣23日電）南投縣政府今天舉辦國中技藝教育競賽頒獎典禮暨成果展覽，32所國中技藝班學生布置烘焙、手繪畫作、電機、美髮、文創商品等成果，並互相交換成品、觀摩學習，現場氣氛熱鬧。

表揚國中技藝教育競賽獲獎選手、鼓勵學生相互觀摩與交流，南投縣政府今天在國立南投高商舉辦國中技藝教育競賽頒獎典禮暨成果展覽，32所國中技藝班學生到場布置成果，展示烘焙點心、餅乾、手繪畫作、電機電路板、美髮美容設計、文創商品等作品。

南投縣政府教育處長王淑玲出席表示，競賽共有近500名國中學生參加，獲獎者從電機電子、機械、商業管理、餐旅、家政、家政（照服）、食品、設計、農業、化工、土木建築、動力機械、醫護等13種職群共25項主題，選出前3名得獎者及佳作，透過國中技藝競賽，也有助獲獎選手以技優甄審入學管道優先分發。

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王淑玲說，縣府相當重視技藝教育，縣內32所國中開設技藝教育課程，113學年度更開設超過150班，縣府每年編列新台幣1800萬元經費用於國中技藝課程，並與縣內各高中職學校合作開設多項職群課程，鼓勵學生透過技藝課程，探索性向與未來職涯發展可能性。

集集國中技藝班課程李姓教師表示，每週三上午開辦電機、食品、餐旅技藝課程供國三學生選讀，更與仰望教育基金會合作開辦假日技藝課程，給學生適性教學、發展一技之長機會，有學生從國一就報名課程來探索體驗，能早日確定自己未來志向。（編輯：李亨山）1140523