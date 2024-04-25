福島核處理水排海一度暫停 疑是電線被意外弄壞

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（中央社東京25日綜合外電報導）日本東京電力公司（東電）表示，昨天福島第一核電廠部分供電系統停擺造成「核處理水」排海一度暫停約6小時30分鐘，原因可能是供電設備周邊的挖掘作業不小心弄壞了電源線。

綜合讀賣新聞、福島民報報導，營運福島第一核電廠的東電也說明，「這起事件並未影響周邊海域」。

東電指出，昨天上午10時43分左右，在福島第一核電廠內負責供電給內部設備的電源中，有一個電力系統突然停擺，影響所及造成正在進行中的「核處理水」排海作業自動停止。

當時移送「核處理水」的幫浦以及監視廢爐作業的「免震重要棟」的供電一度停擺；不過，包括為冷卻2011年核子事故時所產生熔融核燃料團塊，與「用過核燃料池」的冷卻設備等安全上重要設備所需電力，當時改由其他電力來源繼續供電，未受影響。

而東電在昨天下午4時過後全數恢復供電，並於當天下午5時16分重啟「核處理水」排海作業。

1名協力廠商的作業人員昨天大約在停電發生的同時，在供電設備附近執行挖掘電線相關作業時被灼傷送醫治療，傷勢輕微。

福島縣雙葉警察署表示，這名男性作業人員當時正在執行作業以取出埋設在地下的電線，而他使用的機具接觸到了地下電線，警方正在以勞災事故的方向調查原因。

東電表示，挖掘電線相關作業可能不小心弄壞了電線，導致部分供電系統停擺，將聽取作業人員的說法以釐清原因。

東電4月19日起開始排放2024年度首波、同時也是整個排海計畫的第5波「核處理水」入海，預計5月7日結束這波作業，排放量約7800公噸。東電表示，這起事件「不影響」這波排海計畫。

報導指出，這是繼3月15日發生地震後「核處理水」排海作業再度暫停，但是是首度因福島第一核電廠設備出包暫停排海作業。

而昨天正好是國際原子能總署（IAEA）調查團前往福島第一核電廠考察「核處理水」排海安全性的日子。

「核處理水」排海以來，曾在2023年10月發生5名作業人員遭含放射性物質廢水噴濺意外；接著今年2月7日又發生含放射性物質水外漏意外。

日本原子力規制委員會（類似台灣的核能安全委員會）已經認定2023年10月的意外違反廢爐的實施計畫，並指出「（東電）並未充分確認現場環境，缺乏安全措施的意識」。（譯者：楊惟敬/核稿：蔡佳敏）1130425