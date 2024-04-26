福島核處理水排海一度暫停 原因為電源線受損

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（中央社東京26日綜合外電報導）日本福島第一核電廠內本月24日部分供電系統停擺導致「核處理水」排海作業一度暫停。日本東京電力公司（簡稱東電）昨天表示，作業人員當天誤損電源線，因而影響供電。

4月24日上午福島第一核電廠內，供電給內部設備的電源中，有一個電力系統突然停擺，影響所及，造成正在進行中的「核處理水」排海作業自動停止約6小時30分鐘。

時事通信社報導，營運福島第一核電廠的東電昨天說明，協力廠商的人員4月24日為了修補埋設在大型機器保養建築物西側的設備，使用機器開挖約10公分厚的混凝土。

不過，1名作業人員挖太深，在作業途中，誤損鋪在地下的電源線。

東電為了防止類似事件再度發生，已經請作業人員留意，並要求在電源線附近執行作業時必須要有東電職員在場。（譯者：楊惟敬/核稿：嚴思祺）1130426