彭啟明將任環境部長 謝國樑盼拜會討論四接

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（中央社記者王朝鈺基隆21日電）天氣風險管理開發公司總經理彭啟明將出任環境部長，針對四接議題，基隆市長謝國樑今天除重申市府立場，四接必須兼顧市民安全及基隆港務發展，也盼能有機會拜訪彭啟明討論。

為補足未來用電需求，台電公司擬在基隆外木山海岸填海造地建設第四天然氣接收站（四接），並提出「協和發電廠更新改建計畫環境影響評估報告」，直至去年7月，仍在進行第5次環評初審會議。

謝國樑今天出席在海洋廣場舉辦的清掃學習活動，接受媒體聯訪表示，環境部長薛富盛曾說要前來基隆討論四接議題，後來「從來都沒有拜訪過」，待彭啟明上任環境部長後，希望能有機會拜訪彭啟明，討論四接和基隆市環境保護等相關議題。

謝國樑說，彭啟明是氣象專家，對於地球暖化和節能減碳一定有深刻想法，期待未來拜訪彭啟明過程中，能夠討論一些對基隆有幫助的政策。對於四接，市府重申立場，必須兼顧市民安全及基隆港務發展，市府也會繼續努力，扮演好地方政府角色。

守護外木山行動小組召集人王醒之則向媒體表示，過去幾年來，台電和環保署從環評專1審到專5審，都未明確回應四接將破壞基隆海洋生態、海岸景觀、基隆港營運，甚至威脅城市安全等重要問題。

王醒之說，就算升格為環境部，彭啟明除應更開放與公民團體溝通外，未來四接環評案至少要比照國光石化、三接藻礁等重大爭議案，再增加邀集海域生態、港務運輸專家作為領域專家學者共同審查。（編輯：方沛清）1130421