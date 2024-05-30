環團籲強化電網韌性 四接應發展儲能及再生能源

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北30日電）守護外木山行動小組今天呼籲經濟部應做好用電管理及強化電網韌性，而不是一味強蓋第四天然氣接收站；重申該地應規劃為「能源轉型示範園區」，發展節能、儲能及再生能源。

經濟部長郭智輝今天舉辦媒體見面會。守護外木山行動小組今天晚間發布新聞稿，針對四接議題，呼籲經濟部應先要求台電做好用電管理與強化電網韌性，而不是一昧地用缺電威脅強蓋天然氣接收站，同時犧牲基隆的海洋生態、基隆港營運與城市安全。

守護外木山行動小組召集人王醒之接受媒體訪問時表示，四接就是會衝擊海洋生態、基隆港營運、城市安全，全世界很少有接收站離民宅這麼近；基隆港西岸又有軍港，再加2個大的天然氣儲槽，這些安全問題都沒有仔細的討論。

另外，新任環境部長彭啓明日前提到，關於四接各界所關注如「海洋生態」、「操船安全」及「港埠營運」等，將研議邀請經濟部或開發單位、公民團體各推薦上述領域專家學者各1人（共6人）參與初審。

王醒之認為，現在開發單位就是希望盡速召開環評，在環評會中討論，但前提是都沒有取得地方政府同意；按環評作業規範，針對環境敏感地區，必須取得地方政府的同意文件。

王醒之解釋，台電稱已取得基隆市長林右昌時期四接計畫書2.0版本的同意函，但現在計畫書已經更改為3.0版本，現任基隆市長謝國樑已作廢2.0版、要求重送3.0版的同意申請書；王醒之批評，台電認為拿林右昌的公文就算數，這已經違反環評規範。

王醒之強調，四接要興建的地方，就與基隆市水產動植物保育區重疊，基隆市政府當然可以表示否定，這都是地方權限；因此基隆市府要求台電依現行3.0版的方案重新申請，是合情合理又合法，「程序正義的問題要先面對。」

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瑩重申，面對未來的國際局勢，不能再用傳統的能源開發思維因應，協和電廠的改建案應該發展為兼具節能、儲能、再生能源（地熱）等「三能」的「能源轉型示範園區」，並以整個北部為範圍，檢討節能、儲能及再生能源（地熱、屋頂型光電等）發展，將原欲投入燃氣火力電廠及接收站的資源，轉投入更永續的方案。

為補足未來用電需求，台電公司擬在基隆外木山海岸填海造地建設第四天然氣接收站（四接），並提出「協和發電廠更新改建計畫環境影響評估報告」；台電今年初已向環境部申請回覆報告時間展延至7月底止。（編輯：陳政偉）1130530