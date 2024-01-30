四接環評 環境部：台電申請展延至7/31

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（中央社記者張雄風台北30日電）環境部今天表示，昨天已接到台電公司申請四接環評展延公文，主要為回覆專家學者現勘意見需要時間，展延期間半年、至今年7月31日止。

為補足未來用電需求，台電公司擬在基隆外木山海岸填海造地建設第四天然氣接收站（四接），並提出「協和發電廠更新改建計畫環境影響評估報告」，直至去年7月，仍在進行第5次環評初審會議。

然而，去年第5次初審會議延續會議時，曾發生主席宣布休息10分鐘，卻另闢會場開會的情況，遭環團批評是「史上最黑暗的環評會議」。當下也因此暫停審查，要求台電公司針對各界所提書面意見答覆後，擇期再審。

原訂補件時間至今年1月底，環境部環境保護司長蔡孟裕今天接受媒體聯訪時表示，台電公司昨天來文，希望能展延6個月至今年7月31日，主要是為之前專家學者現勘所提意見及審查書面意見的答覆，需持續收集資料。

蔡孟裕表示，這屆環評委員於去年9月正式就任，過去也未曾處理四接相關環評內容，因此在去年9月、12月分別辦理2次專家學者前往四接現勘，也有再新增意見，諸如東移方案的環境調查希望再增加項目等。

蔡孟裕說，環境部的立場，若沒有特別疑義就會同意展延，現正進行行政程序。

現正審查的四接環評案已經是台電所提出的3.0版本（東移方案）。最初1.0版提出填海造地達29.25公頃、涉及基隆市水產動植物保育區，且緊鄰外木山漁港，對海域生態及海岸地形有重大影響之虞，在107年宣布進入較嚴謹的第2階段環境影響評估。

後續台電提出2.0方案，仍在原規畫場域，填地面積縮小至約18.6公頃，但仍未獲環委認同；為保留電廠外側潛堤區珊瑚及大海扇區，3.0方案則再縮小面積至約14.5公頃，並將填海區東移至LNG卸收站港池內。（編輯：管中維）1131030