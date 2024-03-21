避免設光電板導致增溫 環部擬規範間隔、加強通風

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北21日電）為減輕太陽光電板設置與環境間的衝突，環境部擬擴大一定規模、特定區域光電開發應進行環評；至於各界關心光電設置後可能造成增溫的問題，環境部擬以設置間隔、加強通風等要求進行規範。

立法院社環委員會邀請環境部及相關部會就「加速推動再生能源對國土環境之影響及環境影響評估認定標準修訂進度」進行專題報告，並備質詢。

由於現行應實施環評標準規範，光電設置僅位於「重要濕地」才須實施環境影響評估，環境部未來評估納入如山坡地、野生動物保護區或重要棲地等；立委要求最晚在6月底前提出草案預告。

由於許多人關心加設光電板後，可能會造成溫度升高等穩況。環境部環境保護司長蔡孟裕接受媒體聯訪時表示，若要在法規中要求溫度限制可能會比較難執行，且未來也不易進行環評監督。

因此，蔡孟裕說，目前的想法是要求在光電板間設置一定的間隔，加強通風、以減少可能造成的熱量累積；或是設置角度、是否配合盛行風等因素，後續都會再納入討論。

蔡孟裕強調，這次修正內容不會只針對光電，而是幾項再生能源的開發，如地熱、小水力發電等；另外也會考量土地重劃等相關議題。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

蔡孟裕補充，再生能源開發過程中仍會針對空污、水污等進行規範，然而光電在運作的過程中污染排放較其他各種能源來得少，因此重點應該會放在景觀、生態等環境相關項目。

至於究竟要求多大的裝置容量才需要進行環評，蔡孟裕表示，目前盤點國外法規就光電實施環評規定，其中日本規範太陽光電開發規模達4萬瓩以上；但台灣土地沒有日本大，應該會作適度的處理、討論。（編輯：陳政偉）1130321