提升效率 離岸風電環評初審2階段新制擬3月上路

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（中央社記者楊淑閔台北23日電）為避免資源浪費，環境部就離岸風電環評初審擬改2階段制，業者、環團關注第1階段初審檢核表妥適性、憂心變成閉門審查等。環境部允諾半年到1年檢視、全程書件公開，估3月上路。

環境部今天召開「風力發電離岸系統開發行為環境影響評估初審作業要點（草案）」研商會議，環境部環境保護司長蔡孟裕說，初審擬改為2階段制，是想要改變浪費資源的狀況。此草案於2日預告，預告期14天，今天開會彙整各界意見。

會後媒體聯訪提問，為何不由經濟部修改「離岸風力發電區塊開發場址容量分配作業要點」，針對選商資格，刪掉須通過環評初審即可。蔡孟裕說，目前溝通結果就是環評初審改為2階段制，取得「第1階段初審建議通過」函，就符合經濟部的選商資格。

會中包含環團、業者陸續對第1階段初審將透過檢核表型式，相關內容計有16大項目，各自提出不同看法。蔡孟裕允諾，每半年到1年會檢視執行情況、進行調整，包含今天表達意見的各單位提供內容，以利彙整。

針對台電等單位提問原本就有送件的行政程序，新機制的第1階段初審是否與原有程序重複。環境部幕僚說明，兩者不同，設置第1階段初審機制有法源依據。

關於地球公民基金會等團體提問第1階段初審作業是否開放民間團體進入發言，憂心會不會變成閉門會議，並呼籲設計資訊公開機制。蔡孟裕說，不開放媒體、民團進入，規劃用視訊方式進行，全程書件會公開。

由於「離岸風電區塊開發3-2期」有部分開發單位已取得初審，有的尚未取得。蔡孟裕說，尚未取得初審資格的業者，採雙軌制，可選擇舊制或新制；環境部期望離岸風電環評初審擬採2階段制在3月上路。

環境部簡報說明，經濟部相關作業要點要求離岸風電區塊開發業者，須於環評初審通過後，才能取得開發資格，因此出現同一風場場址有2家以上、最多5家開發單位爭取，提送環評案件到環境部審查，但最後僅獲核配容量者可進行開發，造成行政資源浪費，所以規劃推動初審2階段制。

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針對離岸風電初審要點草案的2階段作業，環境部指出，第1階段初審將透過檢核表型式，以多案併審方式，邀集環評委員、專家學者2到5人，必要時得邀請相關機關代表審查，經初審通過，由環境部函送建議通過的結論，效期為1年，必要時得向環境部申請展延1年。檢核表有16大項目，包含風機、鯨豚保育等項目。

第2階段則進入實質審查的環評流程，開發單位須備妥目的事業主管機關核配容量證明、第1階段初審通過函、環境影響說明書或環境影響評估報告書初稿，通過之後再送環評大會審查。（編輯：陳政偉）1130223