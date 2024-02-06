提升審查速度及品質 離岸風電環評初審擬二階段制

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（中央社記者張雄風台北6日電）原訂離岸風電區塊開發業者需於環評初審過關後，才能取得開發資格，但也因此出現不少重複場址、讓環委重複審查。為加速作業及提升審查品質，環境部擬將離岸風電環評初審改為二階段制。

環境部2日預告「風力發電離岸系統開發行為環境影響評估初審作業要點」草案，最主要的設計是將離岸風電環評初審分二階段辦理。

然而根據經濟部要求，離岸風電區塊開發業者須先取得環評初審通過，才能申請開發。環境部環境保護司長蔡孟裕告訴中央社記者，這部分已與經濟部取得共識，接下來經濟部也會修正作業要點，改為取得「第1階段初審建議通過」。

事實上，蔡孟裕提到，單就離岸風電第3階段區塊開發環評案，環境部目前已收到39件，其中有不少場址重複，對於環評委員而言等於重複審查，消耗行政資源。

蔡孟裕表示，第1階段初審將透過檢核表型式，以多案併審的方式，請2至5名環評委員以視訊會議進行，「最主要的目的是開發單位確定承諾檢核表的要求」。

蔡孟裕說明，環境部已依據過往環評經驗、相關法規等要求，擬「風力發電離岸系統開發行為環境影響評估審查事項檢核表」，包含16大項目，如風機、海纜設置、鯨豚保育（打樁、水下噪音及生態監測）等。

蔡孟裕指出，第2階段初審後就如原環評流程，要求開發單位備妥開發計畫環評書件、第1階段初審通過函、目的事業主管機關核配容量證明文件等，才能進行；第2階段初審通過後再送環評大會審查。

蔡孟裕說，此作業要點預告期為14天，預計過完年後就會研商、接著儘速公告；未來新遞的環評案或是目前仍在審的案子都可適用。（編輯：張雅淨）1130206