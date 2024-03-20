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舞台劇版「媽，別鬧了！」添新劇情 繼續任性追愛

2024/3/20 20:52（3/20 21:06 更新）
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演員王琄（左）在舞台劇「媽，別鬧了！」中扮演角色「王玫玫」，對著由劉珊珊（右）飾演的姊妹淘模仿各種奇葩相親男子，引人狂笑。（故事工廠提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年3月20日
演員王琄（左）在舞台劇「媽，別鬧了！」中扮演角色「王玫玫」，對著由劉珊珊（右）飾演的姊妹淘模仿各種奇葩相親男子，引人狂笑。（故事工廠提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年3月20日
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（中央社記者葉冠吟台北20日電）故事工廠舞台劇「媽，別鬧了！」今天舉辦整排記者會，編導黃彥霖表示，僅延續角色名稱與設定，故事為原創，加入輕魔幻「穿越」題材，期待帶給大家又哭又笑的「中年追愛」故事。

身兼編劇的黃彥霖分享，「媽，別鬧了！」雖改編自Netflix同名影集與作家陳名珉原著「我媽的異國婚姻」，但舞台劇僅延續角色名稱與設定，故事完全為原創，並著重兩條故事線，一是媽媽被捲入疑似異國感情詐騙，二是姊姊寫小說意外把已故的爸爸召喚回現實。

這次的劇場版改編，更獲原著作家陳名珉稱讚：「補強了書和戲劇中的所有的缺憾，又自成一格成為了一個全新的故事！」黃彥霖希望大家進劇場後能放聲大笑，但也能藉由這一群很「鬧」的家人，看見他們背後的困境與壓抑，離開劇場後，能理解自己家中成員的心情。

飾演劇場版「王玫玫」的王琄覺得她與角色都是勇敢的女性，雖然面向不同，對方勇敢追愛天涯，自己則敢做表演挑戰。但演出後，確實讓她思考當愛情來敲門時「別那麼害怕」，尤其故事本尊已經70歲了仍熱情擁抱愛，「永遠抱持希望，永遠抱持動力，活著才會活色生鮮、不被侷限。」

王琄認為，在台灣關於「熟齡愛情」的話題並不多，「關於大齡之後愛的關係，通常都是選擇封閉，沒了就算了，從此青燈古佛伴我一生」，但她從「王玫玫」身上看見了另一種選擇與可能性，或許還是能出去約會、談戀愛，期待「媽，別鬧了！」能帶給台灣社會不同的思考。

「媽，別鬧了！」舞台劇版由王琄、湯志偉、陽靚、李劭婕主演，詮釋溫馨又瘋狂的一家四口。作品將於29日至31日在台北一連演出4場，並將移師台中、高雄、台南與桃園。（編輯：張雅淨）1130320

故事工廠舞台劇「媽，別鬧了！」雖改編自同名影集與作家陳名珉原著「我媽的異國婚姻」，但舞台劇僅延續角色名稱與設定，故事內容完全原創，29日至31日將在台北一連演出4場。（故事工廠提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年3月20日
故事工廠舞台劇「媽，別鬧了！」雖改編自同名影集與作家陳名珉原著「我媽的異國婚姻」，但舞台劇僅延續角色名稱與設定，故事內容完全原創，29日至31日將在台北一連演出4場。（故事工廠提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年3月20日
#王琄
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