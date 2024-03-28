日媒：小林製藥擬賠償廠商 範圍與時間不明

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（中央社東京28日綜合外電報導）日本有民眾服用小林製藥含有紅麴成分的保健食品後出現腎臟疾病問題，日本時事通信社報導，小林製藥有意提供金錢賠償給以小林製藥生產紅麴作為原料製成商品的廠商。

相關人士表示，昨晚經由代理商接獲透露以上訊息的電子郵件，可能會賠償廠商銷售額下降等狀況，不過郵件並未說明賠償範圍與時間。

報導指出，小林製藥目前的方針為負擔採購小林製藥紅麴廠商召回商品的費用，其中包含小林製藥自用以及外售對象的52間廠商，回收費用預估達18億日圓（約新台幣3億8000萬元）。

不過，根據厚生勞動省，至少有170間終端業者透過商社等購買小林製藥的紅麴當作原料製成商品。

報導預估，小林製藥的負擔很可能會大幅上升。（譯者：楊惟敬/核稿：陳政一）1130328