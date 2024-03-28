高雄婦腎衰竭 夫：長期吃小林製藥紅麴原料膠囊

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（中央社記者林巧璉高雄28日電）高雄市陳姓男子今天表示，70歲妻子去年被診斷出急性腎衰竭，過去曾為了降低膽固醇食用由日本小林製藥紅麴原料製成的保健品，近日小林製藥新聞出來後，陳男懷疑妻子也是受害者。

陳姓男子今天接受媒體聯訪表示，妻子有膽固醇過高問題，因有人推薦紅麴保健食品可降膽固醇，約在3、4年前開始購買大醫生技紅麴膠囊。但去年3月起開始不斷腹瀉、畏寒、吃不下，至高醫就醫診斷出急性腎衰竭，已開始洗腎，體重從50公斤掉到39公斤，病況惡化快。

陳男說，近日因接獲大醫生技訊息，自己懷疑太太也是受害者。陳男拿出手機訊息表示，「小林製藥日本原廠驗出紅麴內含有未知物質，大醫生技健字號紅麴膠囊已於第一時間預防性下架、停止供貨。若您目前仍有紅麴膠囊並請暫停食用。」

陳男說，看到簡訊馬上聯想到太太腎衰竭狀況，已經把所有的資料傳給衛福部，希望能夠得到妥善的處理、回應。

談到太太的情形，陳男哽咽地說，看到太太的病況非常難過，現在上半身都水腫，讓人看了很痛苦。

高雄市衛生局表示，之前未接獲本件通報，目前會協助調閱相關就醫紀錄及病歷，以進一步協助當事人釐清疑義。（編輯：謝雅竹）1130328