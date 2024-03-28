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高雄婦腎衰竭 夫：長期吃小林製藥紅麴原料膠囊

2024/3/28 16:49（3/28 17:46 更新）
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（中央社記者林巧璉高雄28日電）高雄市陳姓男子今天表示，70歲妻子去年被診斷出急性腎衰竭，過去曾為了降低膽固醇食用由日本小林製藥紅麴原料製成的保健品，近日小林製藥新聞出來後，陳男懷疑妻子也是受害者。

陳姓男子今天接受媒體聯訪表示，妻子有膽固醇過高問題，因有人推薦紅麴保健食品可降膽固醇，約在3、4年前開始購買大醫生技紅麴膠囊。但去年3月起開始不斷腹瀉、畏寒、吃不下，至高醫就醫診斷出急性腎衰竭，已開始洗腎，體重從50公斤掉到39公斤，病況惡化快。

陳男說，近日因接獲大醫生技訊息，自己懷疑太太也是受害者。陳男拿出手機訊息表示，「小林製藥日本原廠驗出紅麴內含有未知物質，大醫生技健字號紅麴膠囊已於第一時間預防性下架、停止供貨。若您目前仍有紅麴膠囊並請暫停食用。」

陳男說，看到簡訊馬上聯想到太太腎衰竭狀況，已經把所有的資料傳給衛福部，希望能夠得到妥善的處理、回應。

談到太太的情形，陳男哽咽地說，看到太太的病況非常難過，現在上半身都水腫，讓人看了很痛苦。

高雄市衛生局表示，之前未接獲本件通報，目前會協助調閱相關就醫紀錄及病歷，以進一步協助當事人釐清疑義。（編輯：謝雅竹）1130328

高雄市陳姓男子28日受訪表示，70歲妻子去年被診斷出急性腎衰竭，過去曾為了降低膽固醇食用由日本小林製藥的紅麴原料製成的保健品，近日看見小林製藥新聞，又接獲大醫生技訊息，懷疑妻子也是受害者，已將所有的資料傳給衛福部，盼能得到妥善處理、回應。中央社記者林巧璉攝 113年3月28日
高雄市陳姓男子28日受訪表示，70歲妻子去年被診斷出急性腎衰竭，過去曾為了降低膽固醇食用由日本小林製藥的紅麴原料製成的保健品，近日看見小林製藥新聞，又接獲大醫生技訊息，懷疑妻子也是受害者，已將所有的資料傳給衛福部，盼能得到妥善處理、回應。中央社記者林巧璉攝 113年3月28日
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