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小林製藥原料製「紅麴黑醋」膠囊 竹市監督下架

2024/3/28 17:20
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（中央社記者管瑞平新竹市28日電）新竹市衛生局今天表示，由必盛氏漢補養生食品公司透過電商通路販售的「紅麴黑醋」膠囊，紅麴來源為日本小林製藥，業者已自主預防性下架並接受退貨，如已購買者應避免食用。

日本小林製藥紅麴保健品爆出有人食用後出現腎臟疾病問題。新竹市衛生局昨天接獲桃園市政府衛生局通知，由桃園市康沅國際股份有限公司委託生技廠商製造的「紅麴黑醋膠囊（90粒/盒）」產品，售予新竹市必盛氏漢補養生食品有限公司，紅麴來源為小林製藥。

衛生局透過新聞稿說明，桃園市康沅公司111年12月9日向台中市新樂康公司進貨「專利紅麴2%」4.5公斤，該專利紅麴來源為新北市三合興公司向日本小林製藥進貨。康沅公司委託轄內美健生物科技股份有限公司製成「紅麴黑醋膠囊（90粒/盒）」513盒，全數售予竹市必盛氏漢補養生食品有限公司。

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衛生局表示，經調查必盛氏漢補養生食品公司透過momo購物台、屈臣氏官網、PC home商店街、奇摩商城及東森購物網等電商通路銷售該產品，未於實體店面流通，並於第一時間通知網站平台下架網頁，截至昨天剩餘290盒未售出，已全數自主預防性下架，已售出部分由該公司持續接受消費者退貨中。

衛生局提醒，如已購買該產品，應避免食用，市府將持續監督業者下架回收產品，並針對有疑慮產品加強查核，全力守護市民食品安全。（編輯：張銘坤）1130328

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