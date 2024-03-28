用小林製藥原料 桃園代工廠出貨移請追蹤

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（中央社記者吳睿騏桃園28日電）日本小林製藥紅麴事件延燒，桃園市政府衛生局今天表示，轄內2家使用相關原料的代工廠，製成的成品與半成品共計16萬8470顆已交付委託業者，將移請所轄縣市衛生局追蹤、釐清。

日本小林製藥含紅麴成分保健食品爆出有人食用後出現腎臟疾病問題，引發民眾關注。

衛生局今天發新聞稿表示，桃園市政府衛生局調查桃園市2家代工廠使用該項原料，來源分別為新北市與台中市進口商，合計進貨34.575公斤。

衛生局表示，昨天現場稽查2家代工廠已無相關產品，製成的成品與半成品共計16萬8470顆都已交付其他縣市委託業者，後續將移請委託業者所轄衛生局追蹤、釐清。

衛生局呼籲食品業者及藥局，如有使用或販售日本「小林製藥」公司的紅麴相關原料或產品，應立即停止使用、販售並自行下架，並根據日本原廠的通知或建議處理。同時遵守食品安全衛生管理法規定，落實自主通報，倘有使用或販售但未通報者，可處新台幣3萬元至300萬元罰鍰。（編輯：張銘坤）1130328