日本173廠商購小林製藥紅麴原料 社長將開記者會

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（中央社東京29日綜合外電報導）日本民眾服用小林製藥含紅麴成分保健食品後出現腎臟疾病問題，截至今天上午死亡案例增至5人。日本厚生勞動省已公布採購小林製藥所產紅麴作為原料製成商品的173間終端廠商。

小林製藥社長小林章浩等人預計日本時間下午2時（台北時間下午1時）起召開記者會說明狀況。

綜合日本「每日新聞」、「讀賣新聞」報導，根據厚勞省昨天提供給專家會議的資料，小林製藥透過52間業者，販售紅麴原料給173間終端廠商。

日本厚生勞動省（簡稱厚勞省）已經要求這173間終端廠商，4月5日前回報「過去3年醫師是否有報告稱健康受害」。

此外，厚勞省已經決定，以國立醫藥品食品衛生研究所為首，查明民眾服用小林製藥的產品後出現腎臟疾病等原因的物質。

小林製藥3月22日宣布有消費者服用過「紅麴降膽固醇顆粒」後出現腎臟疾病等症狀，並自行回收旗下包含「紅麴降膽固醇顆粒」在內3款含有紅麴成分的保健食品，且聲稱小林製藥自產且用於生產「紅麴降膽固醇顆粒」的紅麴原料，部分可能含有未知成分。

此外，小林製藥銷售給企業的紅麴原料也是回收對象。

日本食品業者等廠商，在此之後相繼自主回收使用小林製藥所產紅麴為原料製成的產品。厚勞省官網已經公布通報自行回收產品的企業名與商品名等清單。

儘管厚勞省目前尚未接獲這些廠商回報有發生顧客健康出問題等通報，不過呼籲消費者若手邊有出現在清單上的產品，請聯絡消費時的店家等。

關於日本有民眾服用小林製藥含有紅麴成分的保健食品後出現腎臟疾病問題，小林製藥今天宣布又增加1例死亡，截至今天上午死亡案例總共增至5人、住院案例93人。

小林製藥目前正朝產品可能與死者的死亡有關為方向調查案件

根據第5例死亡家屬通報，死者生前服用過「紅麴膽固醇顆粒」（紅麹コレステヘルプ）後出現疑似腎臟疾病的症狀。

日本經濟新聞報導，第5例死者生前2021年4月之後從實體店面購買「紅麴膽固醇顆粒」，目前仍不清楚服用產品的狀況。

初步了解，第1至第4個死亡案例的家屬均曾通報，死者生前曾服用「紅麴膽固醇顆粒」。（譯者：楊惟敬/核稿：陳昱婷）1130329