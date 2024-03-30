台中女子服用小林紅麴保健品 腎功能異常治療中

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（中央社記者郝雪卿台中30日電）台中市食品藥物安全處今天表示，接獲通報1名女子民國111年服用與小林製藥紅麴相關保健品，今年初身體不適就醫發現腎功能異常，服藥治療中，食安處已協助個案完成通報。

日本小林製藥紅麴保健食品引發腎臟疾病問題，台中市食安處29日下午接獲南屯區診所開業醫師詢問，有女性病人於111年7月間到藥局購買「諾寶紅麴膠囊」健康食品，在111年7月至12月期間共服用2盒，當時於服用後無不適症狀。

食安處指出，這名女性患者於今年1月3日因身體不適前往診所就醫，經檢查診斷發現腎功能異常，接著服藥治療至今。

由於這名患者於昨天接獲藥局通知，當時購買的「諾寶紅麴膠囊」的產品成分與小林製藥紅麴相關。食安處表示，經聯繫醫師及病人後，已協助完成食藥署「健康食品非預期反應通報系統」的通報。

食安處指出，經查「諾寶紅麴膠囊」產品製造業者已完成自主通報，產品均已下架停售，食安處將密切追蹤食藥署審查進度，也持續關心病人健康情形。（編輯：郭諭儒）1130330