日本寶酒造使用小林製藥紅麴 回收10萬瓶日本酒

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（中央社東京24日綜合外電報導）總公司位於日本京都市的大型製酒業者「寶酒造」宣布，已自行回收近10萬瓶日本酒，原因是使用了小林製藥的問題紅麴。

日本放送協會（NHK）報導，寶酒造表示，這次自行回收的日本酒品名是「松竹梅白壁藏『澪』PREMIUM〈ROSE〉」，從今年一月起以「期間限定」方式進行販售。這款日本酒使用小林製藥生產的紅麴原料作為著色劑。

寶酒造表示，對於造成消費者嚴重困擾與憂慮，由衷表達歉意。

小林製藥所生產3款含有紅麴原料的健康食品，因為發生消費者食用後出現腎臟疾病等情況，3月22日宣布自行回收相關產品。

寶酒造受此影響決定自行回收已售出的約10萬瓶日本酒，也呼籲已購買的消費者勿飲用。目前暫未接獲有關這款日本酒的健康受害通報。

讀賣新聞報導，寶酒造回收的這款日本酒，包括300毫升及750毫升兩種容量。共同社報導，這款日本酒從今年1月起在日本各地的超市及便利商店等通路販售。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1130324