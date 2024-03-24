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寶酒造回收近10萬瓶日本酒 財政部：今年2業者進口

2024/3/24 18:08
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（中央社記者潘姿羽台北24日電）日本大型製酒業者「寶酒造」宣布，已自行回收近10萬瓶日本酒，原因是使用了小林製藥的問題紅麴。財政部國庫署表示，經調查，今年台灣曾有2家業者進口該酒品，將請業者辦理市面回收。

財政部國庫署表示，據外電報導，日本寶酒造株式會社回收其2024年1月起，以「期間限定」方式進行販售的「松竹梅白壁藏『澪』PREMIUM〈ROSE〉」300毫升及750毫升，因該酒品使用小林製藥公告回收之紅麴原料作為著色劑。據瞭解，消費者食用該等紅麴後，出現腎臟疾病。

財政部國庫署今天發布新聞稿指出，經同步調查進口情形，今年台灣曾有2家業者進口該酒品，將請進口業者辦理市面回收，並籲請購買該酒品的消費者切勿飲用，且向進口業者洽詢回收酒品相關事宜。

寶酒造自行回收已售出的約10萬瓶日本酒，也呼籲已購買的消費者勿飲用。目前暫未接獲有關這款日本酒的健康受害通報。（編輯：楊蘭軒）1130324

小提醒：禁止酒駕，飲酒勿開車，飲酒過量，有害健康。

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