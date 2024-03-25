台灣2業者輸入小林製藥紅麴原料 56批急回收

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（中央社記者陳婕翎台北25日電）日本小林製藥紅麴保健品致腎病，日媒報導原料外售對象有台灣業者。食藥署今天表示，發現2家業者輸入紅麴原料紀錄，共56批辦理回收，近期停輸日本小林製藥紅麴產品。

日本小林製藥紅麴降膽固醇保健食品，導致多人出現腎臟疾病典型症狀。日媒報導，日本小林製藥22日宣布回收含紅麴營養食品，已知小林製藥生產的紅麴僅約2成自用，約8成外售。據稱外售對象包括日本及台灣的飲料與食品製造商等約50家業者。

衛生福利部食品藥物管理署副署長林金富今天接受媒體聯訪表示，日本的機能性表示食品類似台灣的保健食品，經查日本小林製藥公司發布回收5項機能性表示食品，未有申請輸入台灣查驗紀錄。

但發現有2家台灣輸入業者有輸入日本小林製藥公司紅麴原料紀錄，林金富說，上述輸入業者都是保健食品製造商，紅麴原料製作成膠囊錠狀食品等產品，統計111年1月1日至113年3月22日計有56批報驗紀錄。

林金富表示，已同步通聯2家台灣保健食品業者，須與當地衛生局通報，使用到問題原料的產品廠商即起須自行下架回收，下架期限須視各地方自治條例規定，與產品通路廣泛與否等因素，一般而言，約48小時內完成下架。

另外，食藥署公布邊境停止日本小林製藥公司紅麴相關產品及原料輸入查驗申請。食藥署於108至112年共抽驗市售紅麴製品199件，其中紅麴膳食補充品，如膠囊錠狀食品等共12件，橘黴素檢驗結果均未檢出。

食藥署提醒，食品業者若有使用或販售日本小林製藥紅麴相關原料或產品，應依日本原廠通知或建議，停止使用、販售及自主下架，並根據食品安全衛生管理法第7條第5項，落實自主通報，有使用或販售但未通報者，可處新台幣3萬至300萬元罰鍰等。（編輯：管中維）1130325