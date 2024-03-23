遭監委糾正蜂蜜標示規定 食藥署：參酌日本作法

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（中央社記者沈佩瑤台北23日電）現行以「蜂蜜含量是否達60%」，作為蜂蜜類產品品名標示依據，遭監察委員質疑恐混淆消費者，提出糾正。食藥署今天說，標準訂定是參考日本作法，收到公文將研議法規調整。

想買純蜂蜜別再相信「不純砍頭」，衛生福利部於民國111年5月11日公告「包裝蜂蜜及其糖漿類產品標示規定」，並自112年7月1日起施行，將產品內「蜂蜜含量是否達60%」作為品名標示依據。

然而，監委田秋堇、蔡崇義今天指出，以此作為蜂蜜類產品品名標示依據，不但較Codex標準寬鬆，更因無法檢驗導致規定徒具形式，反而混淆消費者知情權，監察院社會福利及衛生環境委員會於3月20日通過提案，糾正食品藥物管理署。

對於遭監察院糾正，食藥署副署長林金富傍晚告訴中央社記者，尊重監察委員調查結果，在接到公文後，將針對法規調整進一步研議，將搜集更多外界意見，包括消費者、業界等，強調原本在法令實施一段時間後，就會滾動式調整。

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他並解釋，過去台灣沒有蜂蜜相關標示規定，參酌比照日本作法，含量達60%即可標示蜂蜜，但須在品名上標示添加物，例如添加糖漿者須標示「加糖蜂蜜」，只有100%純蜂蜜產品才可標示為「蜂蜜」、「100%蜂蜜」或「純蜂蜜」。

至於監委質疑無法檢驗導致規定徒具形式，林金富說明，據了解國際上沒有檢測蜂蜜方法，因蜂蜜不是純物質，所以要靠稽查人員現場查核，比對進銷存紀錄，比方說進貨1公噸純蜂蜜、賣出1.5公噸，就代表摻了其他東西。（編輯：陳政偉）1130323