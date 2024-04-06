小林製藥紅麴案增1例 50多歲女食用後有腎病症狀

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（中央社記者沈佩瑤台北6日電）日本小林製藥紅麴案持續，衛福部今天公布，新增1例50多歲女子食用以小林製藥紅麴製作的保健食品約6個月，出現腎臟疾病症狀，目前非預期反應通報案件累計共27例。

日本有民眾服用小林製藥含有紅麴成分的保健食品後出現腎臟疾病問題，死亡案例累計5人。儘管台灣沒有進口問題保健食品，但有2間公司輸入小林製藥的紅麴原料，已啟動自主預防性下架。

據衛生福利部食品藥物管理署最新統計，在「民眾食用日本小林製藥紅麴相關產品非預期反應通報案件」名單，截至今天下午累計27人通報，其中4人是自行從日本購入小林製藥紅麴產品。

食藥署副署長林金富接受媒體電訪時說明，民眾買到含有日本小林製藥紅麴原料相關產品，如有疑義可撥打食安專線1919或消保專線1950諮詢。至於「國內業者主動通報預防性下架資訊」顯示，截至4月6日，食藥署已收到使用小林製藥紅麴原料相關產品共計246件。

今天新增1名個案為新北市50多歲女性，她自述食用以小林製藥紅麴原料製作的大醫生技紅麴膠囊，約6個月時間，食用近4個月就開始感覺頻尿、夜尿、四肢水腫、經常性異常疲累，5個月後腎絲球過濾率從101.51降為82.16。

林金富說，只要能提出買到相關產品的證明，未來若消費者團體提起團體訴訟，就會主動轉介個案；至於經專家會議評估，評估個案食用產品與非預期反應確實具正相關者，專家也會提出建議，將根據專家意見提供不同協助。

林金富提醒，通報民眾提供產品批號、效期，及身理檢查結果，尤其腎功能變化資料，可以協助專家審查；即使沒有症狀，有吃到的民眾都可盡量通報，以利未來團體訴訟。（編輯：李亨山）1130406