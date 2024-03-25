更多編輯台推薦新聞：
NASA在國際太空站做實驗細胞結構更純粹 可助抗癌藥更有效
科技

NASA在國際太空站做實驗細胞結構更純粹 可助抗癌藥更有效

電子垃圾變城市礦山 神奇配方水掀綠色材料革命
產經

電子垃圾變城市礦山 神奇配方水掀綠色材料革命

野球革命公開中職進階數據 效仿「魔球」情蒐分析促國球再進化
運動

野球革命公開中職進階數據 效仿「魔球」情蒐分析促國球再進化

莫斯科音樂廳恐攻 ISIS-K與俄羅斯新仇舊恨一次看懂
國際

莫斯科音樂廳恐攻 ISIS-K與俄羅斯新仇舊恨一次看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

遊戲區無安檢報告 北市富爸爸餐廳3度稽查未過

2024/3/25 14:30
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北25日電）北市衛生局今天公布親子餐廳稽查結果，前2年因無法出示兒童遊戲區安檢報告遭停用遊戲區的「富爸爸餐飲會所」，今年仍然沒過關，已被要求停用設施，否則最高可罰150萬元。

台北市衛生局聯合消防局、環保局及建管處，針對大樹先生的家、台北市美僑協會、甲蟲秘境親子咖啡廳象山店、MONEYJUMP親子餐廳及富爸爸餐飲會所5處，執行食品衛生及兒童遊戲場安全稽查，並在今天透過新聞稿宣布稽查結果。

衛生局指出，5家業者在食品衛生部分皆合格，但富爸爸餐飲會所因無法檢具附設兒童遊戲區的設施安全檢驗報告，不符「兒童遊戲場設施安全管理規範」規定，已依「消費者保護法」第36條命其暫停使用。

依據衛生局歷年稽查結果，富爸爸餐飲會所在111年、112年同樣因拿不出安全檢驗報告，被要求不得開放遊戲設施。

衛生局表示，業者目前在球池跟滑梯前擺上禁止使用告示牌，並透露未來考慮將遊戲區改劃為親子閱覽室，在此之前若違規開放民眾使用，將依「消費者保護法」處新台幣6萬元至150萬元罰鍰，且會按次開罰。

此外，衛生局同時公布113年度清明祭祀食品抽驗結果，此次在廟宇周邊食品販售店面、市場及超市等處，抽驗49件潤餅及材料等應節商品，發現3件不符規定。

衛生局表示，不合格品項包含2件豆類製品檢出防腐劑苯甲酸超標，以及1件花生粉檢出黃麴毒素超標，已命販售業者立即下架，並進行源頭查處。（編輯：蕭博文）1130325

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.228