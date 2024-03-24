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首頁 / 運動

全中運點燃聖火 蔣萬安期許選手寫下精彩青春

2024/3/24 20:27
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（中央社記者陳昱婷台北24日電）113年全中運4月20日至25日台北市登場，台北市長蔣萬安今天為聖火傳遞揭開序幕，他鼓勵民眾進場觀賽，見證未來的耀眼新星，並期許選手勇奪佳績、為青春寫下精彩一頁。

台北市教育局今天舉辦113年全國中等學校運動會聖火啟動儀式，蔣萬安致詞表示，全中運是中學生每年最重要的運動賽事，也是年輕運動員邁向國際的起點，歷年來培育無數頂尖人才，包含已在奧運及亞運大放異彩的王冠閎、黃筱雯、王齊麟、李洋等人。

蔣萬安鼓勵民眾踴躍進場觀賽，將能見到未來替台灣奪牌爭光的耀眼新星，也期許所有選手勇奪佳績，為青春寫下精彩一頁。

參與儀式的體育署長鄭世忠表示，全中運是選手培養尊重對手、建立友誼及奮戰不懈精神的最佳舞台，感謝所有中學教職員鼎力協助，並祝福賽事圓滿順利。

教育局表示，聖火今天點燃後，將從明天起依序於金門、澎湖、馬祖傳遞，接著在4月8日由台北市逆時針環島一周，預計4月15日回到起點，再跑遍台北市12區。

此外，民眾黨主席柯文哲今天就台智光案質疑蔣萬安，問題不在於網路傳輸費率，而是蔣萬安為何要配合議會但書及廠商不合理要求，將網速全數改為3M。

蔣萬安在會前被媒體堵訪問及此事表示：「這些問題他可能是在問他自己。」（編輯：李錫璋）1130324

#台北市
#台北市教育局
#全中運
#蔣萬安
#柯文哲
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