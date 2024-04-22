潘幸甄奪全中運舉重首金 盼國際賽爭光改善家境

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（中央社記者黃巧雯台北22日電）舉重小將潘幸甄進入國訓中心1年多，國訓豐富資源，讓父母不再為她三餐擔心。她今天在全中運高女組55公斤級以總和166公斤奪首金，期待未來國際賽續創佳績，拿獎金改善家境。

潘幸甄出身清寒，母親是來自越南的新住民，經濟主要來源靠父親打零工，家中3姊妹相繼走上舉重這條路，希望能藉由舉重翻轉人生。

在家中排老二的潘幸甄去年2月進入國訓中心後，曾擔任郭婞淳陪練員，她在同年3月世界青少年舉重錦標賽女子49公斤級包辦3金後，外界開始注意到她。

全國中等學校運動會舉重項目在台北市大直高中舉行，潘幸甄策略性避開實力堅強的黃宜甄所在高女組49公斤級，首次改戰55公斤級，以抓舉76公斤、挺舉90公斤，總和166公斤帶走金牌，只是挺舉第3次才成功，讓一旁的教練黃厚銘捏一把冷汗。

黃厚銘接受媒體訪問時表示，挺舉第3次試舉前特別幫潘幸甄心理建設、提升信心，「還好有表現出來」。

潘幸甄原本這次參賽，挺舉想要挑戰95公斤，未料前2次挑戰90公斤都失敗。她坦言，有點緊張，未來還需要調整好心態。

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不過，潘幸甄這面金牌，不僅為個人全中運生涯最終戰劃下完美句點，妹妹潘美金首次參賽也相當爭氣，奪得國女組49公斤級金牌，姊妹倆完成賽前金牌之約，成為一段美談。

懂事的潘幸甄平時有空時會拿錢回家補貼家用，回顧過去連三餐都有困難，到進入國訓後不用再讓父母煩惱，潘幸甄表示，國訓中心資源很好，她也期許自己能把握機會，爭取國手資格，並在國際賽找回去年世青少比賽的感覺，希望能拿到更多獎金。（編輯：管中維）1130422