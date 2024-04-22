擺脫受傷低潮 舉重陳毅恆全中運重返榮耀

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（中央社記者黃巧雯台北22日電）歷經反覆受傷，來自彰化縣北斗家商的陳毅恆等了3年，再度重返全中運舉重頒獎台，他今天以總和245公斤奪得高男組67公斤級金牌，終於擊破心中壓力高牆，他賽後如釋重負，眼眶泛淚。

陳毅恆從國小開始練短跑和跳遠，國中因身體素質被舉重教練相中，開始兼項練舉重，而他花了2年時間，在國三那一年走上全國中等學校運動會頒獎台頂端，沒想到第2面金牌一等就是3年。

全中運舉重項目在台北市大直高中舉行，代表彰化縣北斗家商參賽的陳毅恆今天在男子67公斤級，抓舉108公斤、挺舉137公斤，總和以245公斤作收，以金牌告別全中運生涯。

陳毅恆賽後紅了眼眶，他接受中央社訪問時表示，這次比賽準備很久，面對選手實力差不多，賽前壓力很大，而在歷經失眠、飲食失控狀況後，壓力終於在確定奪金那一刻得以釋放。

過去一段時間膝蓋和肩膀反覆受傷，曾讓陳毅恆信心產生動搖，他透過不斷與自己對話、反思，「我如果沒有舉重，似乎什麼就沒了」，最終決定堅持自己所選擇的路。

能再次稱霸全中運舉重項目，陳毅恆形容，如同擊破心中那堵壓力高牆，而在完成今年最大目標後，去年曾與亞青國手資格擦身而過的他，期待未來有機會選上國手，締造人生新里程碑。（編輯：張雅淨）1130422