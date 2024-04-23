地震擾清夢不影響發揮 吳彧之全中運全能摘金

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北23日電）花蓮縣自22日晚間至今晨地震不斷，凌晨還在睡夢中的吳彧之也被地震搖醒，儘管嚇了一跳，但所幸不影響今天在全中運國女組個人全能決賽發揮，為台北市民生國中拿下金牌。

吳彧之小時候曾參加體操俱樂部，開啟她與體操之間的緣分，她在國小2年級開始接受正規訓練，享受著在空中飛翔的感覺，以及學習新動作的成就感。

儘管熱愛體操，但吳彧之也曾因練習壓力大，一度萌生放棄念頭，靠著去年亞洲青少年競技體操錦標賽個人全能奪銅，成為台灣首位在全能項目奪牌的選手，讓她重新找回自信。

吳彧之去年全中運不僅幫助民生國中在成隊競賽摘金，她還在擅長的地板和高低槓都拿到金牌，而去年與全能金牌擦身而過的她，今天以48.100分技壓各校好手，搶下金牌。

儘管斬獲個人在全中運全能項目首金，但吳彧之似乎有點不滿意，她受訪時表示，「算是開心，但還不是最好表現，跳馬項目在空中的動作沒做好。」

談到凌晨與上午地震，吳彧之坦言，半夜被地震搖醒有嚇一跳，但上午地震並沒有太大感覺。

在結束全中運賽事後，吳彧之接下來將征戰亞洲青少年競技體操錦標賽，她也為自己訂定目標，希望這次個人全能、單項都能晉級決賽。（編輯：張雅淨）1130423