65歲以上失智盛行率近8% 協會籲調查各年齡發生率

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（中央社記者曾以寧台北21日電）衛福部今天公布65歲以上長者失智症盛行率調查，失智症協會表示，雖然盛行率約8%改變不大，人數仍隨人口高齡化持續上升，若有各年齡發生率調查，對流行病學預防更有助益。

睽違13年，衛福部今天公布國家衛生研究院進行「全國社區失智症流行病學調查」結果，全台65歲以上長者失智症盛行率近7.99%，與民國100年委託台灣失智症協會調查的失智盛行率8.04%相近；各類型中，以阿茲海默型56.88%最多。

台灣失智症協會理事長徐文俊告訴中央社記者，雖然盛行率比例不變，但隨著人口老化、邁向超高齡社會，整體失智症人數還是會越來越多，「這是預期中的結果，也仍是政府需要重視的問題。」

調查結果指出，失智症盛行率在女性中有9.36%，高於男性6.35%。徐文俊分析，這是因為女性比較長壽，另外也有研究指出，女性得到阿茲海默症的風險，也較男性高，因此女性失智比例本來就會高於男性。

徐文俊也指出，雖然國內近年致力推廣慢性病控制，但失智症盛行率並沒有下降，顯示可能還需要做更多努力；此外若以流行病學預防角度，應該要進行發生率統計，例如英國去年調查就發現，過去10年發生率有增加趨勢，台灣目前則仍缺乏這方面大型追蹤型研究。

「面對失智與失能，需要照顧的與一般人不太相同」，徐文俊表示，國內有照顧需求的人口越來越多，衛福部進行這項調查很好，但將來希望能定期每5到10年做一次調查，以防狀況隨人口結構改變有所不同，「對國家政策設定、資源盤點很重要。」

對此衛福部長期照顧司副司長吳希文今天接受媒體電訪表示，未來預計將每5年進行一次調查。（編輯：陳政偉）1130321