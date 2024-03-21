台灣65歲以上失智盛行率近8%約35萬人 阿茲海默型最多

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北21日電）睽違13年，衛福部今天公布「全國社區失智症流行病學調查」結果，全台65歲以上長者失智症盛行率近8%，有35萬人，失智類型以阿茲海默型最多，預估130年失智長者人數上看68萬。

衛生福利部長期照顧司副司長吳希文今天接受媒體電訪表示，上次失智症盛行率調查為民國100年時委託台灣失智症協會進行，本次委託國家衛生研究院調查發現長者失智盛行率7.99%，與100年的8.04%相近；依性別分析，失智症盛行率在女性有9.36%，高於男性6.35%。

台灣將邁入超高齡社會，吳希文說，預計未來每5年都會做一次失智症流行病學調查，隨長者人口數增加，依國家發展委員會人口資料推估，今年全台65歲以上失智人口數為35萬人，到民國120年可能上看47萬人，130年則會有68萬人。

調查發現，失智症類型以阿茲海默型（Alzheimer's disease）占56.88%，血管型失智症（Vascular dementia）占22.91%及巴金森氏症失智症（Parkinson disease dementia）占7.12%，且盛行率與性別、年齡具相關性。

吳希文表示，本次調查也是首次了解情緒及行為症狀（BPSD）發生情形。發現失智者有任一項症狀發生率約66%，前5名依序為是憂鬱及負性症狀（33.37%），日夜顛倒／作息混亂（32.94%）、恐懼或焦慮（27.75%）、重複行為（25.43%）、妄想（21.19%）等。

憂鬱及負性症狀，吳希文說明，為精神行為問題，包含社交能力下降、面無表情缺乏情感、講話單調沒有抑揚頓挫、對生活喪失興趣，較無行為上的正向表現等。

吳希文說，這也是首次串接健保資料，分析失智者急診、住院風險、就醫次數、全年醫療費用等，皆高於無失智者。失智者急診機率、住院機率皆為無失智者的1.38倍；失智者平均每人每年急診次數為無失智者近2倍；失智者平均每人每年總醫療費用支出為53.30萬元，也高於無失智者31.90萬元。

長照司新聞資料指出，調查執行期間為民國109年至112年，以全國22縣市65歲以上人口進行分層多階段群集抽樣，並針對抽樣樣本進行二階段訪視，第一階段由訪員家戶面訪，透過問卷篩選疑似失智症者，第二階段由醫師家戶面訪，針對疑似失智症者做進一步臨床認知功能狀況評估，判定是否為失智症。（編輯：陳清芳）1130321